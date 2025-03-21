Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Споживач, ТЪ у темі

Для жителів Кременчука шукатимуть нового постачальника теплоенергії. ТЕЦ передали у власність держави

Сьогодні, 13:42 Переглядів: 1 749 Коментарів: 3

Водночас заступник голови облради Олександр Лемешко вважає, що під час війни тарифи на тепло, найімовірніше, не знизяться, а «за найкращих прогнозів тарифи лишаться без змін»

Кременчуцька теплоелектроцентраль більше не на балансі обласного комунального підприємства «Полтаватеплоенерго». Рішення про передачу підприємства у власність держави ухвалили на сесії Полтавської облради 21 березня, пише Суспільне.Полтава з посиланням на слова заступника голови Полтавської обласної ради Олександра Лемешка. 

За його словами, після передачі ТЕЦ жителям Кременчуцької громади доведеться шукати нового постачальника теплової енергії.

— У Кременчуці тепер не буде постачальника «Полтаватеплоенерго» і міська влада може самостійно обирати постачальника теплової енергії. Можливо, вони знизять тарифи, а може вони залишать такі, як є, — прокоментував Олександр Лемешко.

Водночас чиновник вважає, що під час війни тарифи на тепло, найімовірніше, не знизяться, а «за найкращих прогнозів тарифи лишаться без змін».

Додамо, що передачу ТЕЦ на баланс держави обговорювали торік у серпні в Міністерстві енергетики. Раніше депутати Полтавської облради звертались з відповідним питанням до прем'єр-міністра України.

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність. 

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на лівому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго». 

1
Автор: Тетяна Криничка
Теги: Кременчуцька ТЕЦ тепло Полтаватеплоенерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 3

138
alexradion:
Сьогодні, 14:41

Центр,район пологового будинку.Площа квартири 62 м2.Теплопостачальник ПТЕ..Опалення за минулі роки: 2019 рік-10503 грн, 2020 рік-13550 грн, 2021 рік-13968 грн, 2022 рік-9530 грн, 2023 рік-10157 грн.Це разом з ОП. У/П ПТЕ і АБ/П.ОП ПТЕ В цьому сезоні буде орієнтовно 13000 грн.Не знаю,чи це дорого.Двоставковий тариф ПТЕ мене більше влаштовував,бо тоді взимку приходять не такі скажені цифри.


1 2
1 400
evil:
Сьогодні, 15:21

Цитата: alexradion

Центр,район пологового будинку.Площа квартири 62 м2.Теплопостачальник ПТЕ..Опалення за минулі роки: 2019 рік-10503 грн, 2020 рік-13550 грн, 2021 рік-13968 грн, 2022 рік-9530 грн, 2023 рік-10157 грн.Це разом з ОП. У/П ПТЕ і АБ/П.ОП ПТЕ В цьому сезоні буде орієнтовно 13000 грн.Не знаю,чи це дорого.Двоставковий тариф ПТЕ мене більше влаштовував,бо тоді взимку приходять не такі скажені цифри.

А мені влітку приходять скажені цифри. Хоча взимку майже такі ж,, як було до 2023 року. І шо будемо робити?


2 1
45
sezheldybin:
Сьогодні, 16:04

УПРАВЛ. БУД 61.570м2  Адреса: м.Кременчук, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА (ВОРОВСЬКОГО) Буд. 28 

Не поленился и посчитал отопление за 2024 г. - 15826.54 грн

Полтаватеплоэнерго выражаясь простым общенародным языком "поимело" жителей левобережья куда и как хотело , а теперь шикарно по бандитски "спрыгнуло" с этого поезда , который называется народным "кидаловом" . В этой стране уже пора перестать всему удивляться , но судьям ПОРАЖАЮЬ ... Честь им и хвала - да здрвствует наш суд , самый "гуманный" и "справедливы" суд в мире !!!


2 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх