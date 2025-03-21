Для жителів Кременчука шукатимуть нового постачальника теплоенергії. ТЕЦ передали у власність держави

Сьогодні, 13:42 Переглядів: 1 749 Коментарів: 3

Водночас заступник голови облради Олександр Лемешко вважає, що під час війни тарифи на тепло, найімовірніше, не знизяться, а «за найкращих прогнозів тарифи лишаться без змін»

Кременчуцька теплоелектроцентраль більше не на балансі обласного комунального підприємства «Полтаватеплоенерго». Рішення про передачу підприємства у власність держави ухвалили на сесії Полтавської облради 21 березня, пише Суспільне.Полтава з посиланням на слова заступника голови Полтавської обласної ради Олександра Лемешка.

За його словами, після передачі ТЕЦ жителям Кременчуцької громади доведеться шукати нового постачальника теплової енергії.

— У Кременчуці тепер не буде постачальника «Полтаватеплоенерго» і міська влада може самостійно обирати постачальника теплової енергії. Можливо, вони знизять тарифи, а може вони залишать такі, як є, — прокоментував Олександр Лемешко.

Водночас чиновник вважає, що під час війни тарифи на тепло, найімовірніше, не знизяться, а «за найкращих прогнозів тарифи лишаться без змін».

Додамо, що передачу ТЕЦ на баланс держави обговорювали торік у серпні в Міністерстві енергетики. Раніше депутати Полтавської облради звертались з відповідним питанням до прем'єр-міністра України.

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність.

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на лівому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго».