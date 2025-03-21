У Горішніх Плавнях правоохоронці викрили торговця боєприпасами: йому повідомили про підозру

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Чоловікові загрожує від трьох до семи років за ґратами

Днями у Горішніх Плавнях правоохоронці викрили торговця боєприпасами. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Під час обшуку у підозрюваного поліціянти вилучили 9 гранат, набої до автоматичної зброї, наркотики та інші докази, що підтверджують його протизаконну діяльність.

У поліції Горішніх Плавнів зазначають, що порушником виявився 37-річний місцевий мешканець. Йому вже повідомили про підозру та вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування правоохоронці проводять за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

У разі визнання чоловіка винним йому може загрожувати від трьох до семи років за ґратами.

Нагадаємо, учора у Кременчуці біля магазину правоохоронці знайшли гранату.