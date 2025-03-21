«Завжди піклувався про дружину та сина»: Кременчук попрощався із полеглим на війні Русланом Весьолкіним

Рідні та знайомі згадують полеглого воїна як доброго, щирого та чуйного чоловіка, який завжди міг прийти на допомогу
Сьогодні, 21 березня, у Кременчуці в останню путь провели полеглого на війні захисника Руслана Весьолкіна. Народився чоловік 16 вересня 1978 року у селі Чапаївка Семенівського району, пізніше переїхав до Кременчука.
Попрощатися із загиблим бійцем зібралися його рідні, друзі, знайомі. Як добру та чуйну людину пригадує Руслана його знайома, Оксана.
Жінка пригадує: Руслан завжди був щирим, готовим у будь-який момент прийти на допомогу.
Трохи про життєвий шлях полеглого захисника розповіла його тітка, Лариса.
— У селі він закінчив 9 класів школи, а потім приїхала його тітка і забрала в Крим. Йому там дуже сподобалося, він там і лишився. Закінчив професійне училище, працював укладником асфальту. Потім його забрали в армію, служив десантником в Одеській області. Після армії повернувся додому в село, 5 років там працював, а тоді переїхав у Кременчук, — ділиться жінка.
За словами Лариси, у Кременчуці чоловік працював водієм, займався розвезенням риби.
Лариса додає: ще з юнацьких років Руслан виділявся хорошим почуттям гумору, мав багато друзів, усі його любили. Завжди проводив час у компанії товаришів, але при цьому не забував допомагати по господарству й рідним.
До лав Збройних сил України Руслан Весьолкін став 29 травня 2024 року, розповідає військовослужбовиця Любов Телятник.
— Служив на посаді водія автомобільного відділення автомобільного взводу підрозділу продовольства речового і військово-технічного майна роти забезпечення продовольства. Загинув 2 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Юнаківка Сумської області. Вічна пам’ять героєві! — додає військовослужбовиця.
Після прощання у Свято-Миколаївському соборі поховали Руслана Весьолкіна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.
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