Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

«Завжди піклувався про дружину та сина»: Кременчук попрощався із полеглим на війні Русланом Весьолкіним

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 462

 

Рідні та знайомі згадують полеглого воїна як доброго, щирого та чуйного чоловіка, який завжди міг прийти на допомогу

Сьогодні, 21 березня, у Кременчуці в останню путь провели полеглого на війні захисника Руслана Весьолкіна. Народився чоловік 16 вересня 1978 року у селі Чапаївка Семенівського району, пізніше переїхав до Кременчука. 

 

Попрощатися із загиблим бійцем зібралися його рідні, друзі, знайомі. Як добру та чуйну людину пригадує Руслана його знайома, Оксана.

— Ми були знайомі досить давно, товаришували сім’ями. У нашій пам’яті Руслан залишиться як добра, чуйна людина, хороший чоловік і прекрасний батько.

 

Жінка пригадує: Руслан завжди був щирим, готовим у будь-який момент прийти на допомогу.

— Завжди був енергійний, позитивний. Коли б не звернулася до нього із якимсь питанням — ніколи не бувало, щоб він відмовив чи не допоміг.

Трохи про життєвий шлях полеглого захисника розповіла його тітка, Лариса.

 

— У селі він закінчив 9 класів школи, а потім приїхала його тітка і забрала в Крим. Йому там дуже сподобалося, він там і лишився. Закінчив професійне училище, працював укладником асфальту. Потім його забрали в армію, служив десантником в Одеській області. Після армії повернувся додому в село, 5 років там працював, а тоді переїхав у Кременчук, — ділиться жінка.

За словами Лариси, у Кременчуці чоловік працював водієм, займався розвезенням риби. 

— Потім зустрів Лєну, одружилися, народили сина. Сім’я у них дуже хороша була, дуже вони дружні. Завжди піклувався і про дружину, і про сина.

 

Лариса додає: ще з юнацьких років Руслан виділявся хорошим почуттям гумору, мав багато друзів, усі його любили. Завжди проводив час у компанії товаришів, але при цьому не забував допомагати по господарству й рідним.

До лав Збройних сил України Руслан Весьолкін став 29 травня 2024 року, розповідає військовослужбовиця Любов Телятник.

— Служив на посаді водія автомобільного відділення автомобільного взводу підрозділу продовольства речового і військово-технічного майна роти забезпечення продовольства. Загинув 2 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Юнаківка Сумської області. Вічна пам’ять героєві! — додає військовослужбовиця.

 

Після прощання у Свято-Миколаївському соборі поховали Руслана Весьолкіна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Фото: Яна Гудзь

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.


3
Автор: Яна Гудзь Фото: Яна Гудзь
Теги: Кременчук війна воїни світла Прощання поховання загиблий
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх