Депутати Полтавської облради незадоволені роботою Служби відновлення та розвитку інфраструктури: підготовлено звернення

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Загалом, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2025 року № 174, на дороги Полтавської області передбачено 585 млн грн, а також резервний фонд у розмірі 200 млн грн

Депутати Полтавської обласної ради звернулися до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області з вимогою надати розгорнутий звіт щодо фінансування та виконання ремонтних робіт на дорогах області у 2025 році. У зверненні згадується також і дорога Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя — на Маріуполь — ділянка у селі Піщане перебуває в аварійному стані. Відповідний текст документа опублікували на сайті облради 20 березня.

У депутатському запиті вони вимагають:

Надати детальну інформацію про загальну суму коштів, виділених на ремонт і утримання автомобільних доріг державного значення в області, включаючи розподіл коштів за окремими дорогами.

Опублікувати графік виконання ремонтних робіт із зазначенням термінів початку та завершення кожного етапу, а також параметрів якості робіт.

Повідомити про джерела фінансування, зокрема, про використання коштів із резервного фонду та інших додаткових джерел.

Загалом, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2025 року № 174, на дороги Полтавської області передбачено 585 млн грн, а також резервний фонд у розмірі 200 млн грн. Депутати наголошують на важливості прозорого використання цих коштів, адже дороги мають ключове значення для медичної евакуації, логістичних перевезень та безпечного руху мешканців.

Крім того, в іншому зверненні від Полтавської обласної ради, що також оприлюднили на сайті день тому, наголошено, що депутати незадоволені роботою Служби на Полтавщині.

— Слід зазначити, що за нинішнього керівництва Служби стан автомобільних доріг загального користування державного значення Полтавської області значно погіршився, а окремі їх ділянки знаходяться у непроїзному стані, — йдеться у зверненні облради до Держагентства.

Нагадаємо, торік 5 грудня у Піщаному розпочали ямковий ремонт. Депутати й жителі Кременчуцької громади неодноразово скаржились на аварійний стан проїзної частини у селі. Цей відрізок є частиною автодороги Н-08 Бориспіль-Кременчук-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь.

6 листопада у Піщаному відбулося виїзне робоче засідання депутатської комісії Полтавської обласної ради. Тоді депутати погодили виділити на поточний ремонт цієї ділянки дороги 10 млн грн. Роботи обіцяли виконати до початку зими.

Тоді ж під час комісійного виїзду заступник міського голови Кременчука, депутат Полтавської облради Іван Москалик повідомив, що на капітальний ремонт дороги у Піщаному протяжністю у 5 км необхідно виділити понад 743 млн грн.

Дорога через Піщане: у Кременчуці обговорювали аварійний стан Н-08

Раніше Кременчуцька міськрада заявляла про значну кількість скарг кременчужан щодо стану національної автомобільної дороги Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя — це стосується відрізка, що пролягає через село Піщане. Цьогоріч 21 червня на розгляд кременчуцьким депутатам виносилось питання щодо прийняття звернення до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області щодо її ремонту.

Проте, тоді це питання зняли з розгляду. За словами міського голови Віталія Малецького, проєкт рішення потребував уточнень. Він тоді пообіцяв, що це питання розглянуть на наступному пленарному засіданні сесії міської ради. Надалі звернення депутати не підтримували. Віталій Малецький розповідав, що відрізок, який зазначений у зверненні, знаходиться не у Кременчуцькій громаді, а отже й опікуватись роботами має керівництво іншої громади. До питання ремонту дороги кременчуцькі депутати повернулися наприкінці жовтня і підтримали направлення звернення до відповідних структур.

Додамо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили директору державного підприємства з утримання автомобільних доріг Полтавщини про підозру у відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, а також декларуванні недостовірної інформації.