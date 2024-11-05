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Надзвичайні новини, Полтавщина

Директору підприємства з утримання доріг Полтавщини повідомили про підозру у відмиванні коштів

Вчора, 21:10 Переглядів: 138

 На його активи накладено арешт

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили директору державного підприємства з утримання автомобільних доріг Полтавщини про підозру у відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, а також декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у період з 2020 по 2023 роки підозрюваний придбав нерухоме та рухоме майно, а також криптовалюти на загальну суму 35,8 млн грн.

Серед набутих активів:

  • житловий будинок з гаражем та басейном вартістю 13,7 млн грн;
  • земельна ділянка під будинком на 40 соток (вартість 1,7 млн грн);
  • квартира у Полтаві (понад 100 кв. м) вартістю 3,2 млн грн;
  • майнові права на шість квартир у новобудовах загальною вартістю 7,7 млн грн;
  • 73 земельні ділянки сільськогосподарського призначення (загалом 146 га);
  • водяний мотоцикл з автопричепом;
  • криптовалюта в еквіваленті 180 тис. USDT (6,6 млн грн).

Ці активи, за версією слідства, були отримані завдяки злочинній діяльності підозрюваного на державній службі, включаючи вимагання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем і привласнення бюджетних коштів. Щоб приховати ці активи, майно було оформлено на близьких осіб, доходи яких не дозволяли б його придбати.

 

На майно було накладено арешт за рішенням Вищого антикорупційного суду. Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 (відмивання коштів) та ч. 2 ст. 366-2 (недостовірне декларування) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у 2022 році НАБУ і САП завершили розслідування корупційної схеми під час ремонту доріг на Полтавщині.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: НАБУ сап відмивання декларування дороги
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