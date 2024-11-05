Директору підприємства з утримання доріг Полтавщини повідомили про підозру у відмиванні коштів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили директору державного підприємства з утримання автомобільних доріг Полтавщини про підозру у відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, а також декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомила пресслужба НАБУ.
За даними слідства, у період з 2020 по 2023 роки підозрюваний придбав нерухоме та рухоме майно, а також криптовалюти на загальну суму 35,8 млн грн.
Серед набутих активів:
Ці активи, за версією слідства, були отримані завдяки злочинній діяльності підозрюваного на державній службі, включаючи вимагання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем і привласнення бюджетних коштів. Щоб приховати ці активи, майно було оформлено на близьких осіб, доходи яких не дозволяли б його придбати.
На майно було накладено арешт за рішенням Вищого антикорупційного суду. Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 (відмивання коштів) та ч. 2 ст. 366-2 (недостовірне декларування) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що у 2022 році НАБУ і САП завершили розслідування корупційної схеми під час ремонту доріг на Полтавщині.
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