Директору підприємства з утримання доріг Полтавщини повідомили про підозру у відмиванні коштів

Вчора, 21:10 Переглядів: 138

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили директору державного підприємства з утримання автомобільних доріг Полтавщини про підозру у відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, а також декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у період з 2020 по 2023 роки підозрюваний придбав нерухоме та рухоме майно, а також криптовалюти на загальну суму 35,8 млн грн.

Серед набутих активів:

житловий будинок з гаражем та басейном вартістю 13,7 млн грн;

земельна ділянка під будинком на 40 соток (вартість 1,7 млн грн);

квартира у Полтаві (понад 100 кв. м) вартістю 3,2 млн грн;

майнові права на шість квартир у новобудовах загальною вартістю 7,7 млн грн;

73 земельні ділянки сільськогосподарського призначення (загалом 146 га);

водяний мотоцикл з автопричепом;

криптовалюта в еквіваленті 180 тис. USDT (6,6 млн грн).

Ці активи, за версією слідства, були отримані завдяки злочинній діяльності підозрюваного на державній службі, включаючи вимагання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем і привласнення бюджетних коштів. Щоб приховати ці активи, майно було оформлено на близьких осіб, доходи яких не дозволяли б його придбати.

На майно було накладено арешт за рішенням Вищого антикорупційного суду. Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 (відмивання коштів) та ч. 2 ст. 366-2 (недостовірне декларування) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у 2022 році НАБУ і САП завершили розслідування корупційної схеми під час ремонту доріг на Полтавщині.