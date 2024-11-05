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Кременчужан кличуть до галереї на виставку з нагоди ювілею дитячої художньої школи (афіша)

Вчора, 21:01 Переглядів: 99

 

На виставці експонуватимуться картини вихованців художньої школи

У четвер, 7 листопада, у стінах Кременчуцької міської художньої галереї відбудеться урочисте відкриття виставки, присвяченої 50-річному ювілею Кременчуцької дитячої художньої школи ім. О.Д. Литовченка. Про захід повідомляють організатори.

На виставці експонуватимуться картини вихованців художньої школи. Дитячі роботи покликані передати усю атмосферу художнього процесу під час навчання. 

Усі картини, що представлятимуться на виставці, виконані дітьми різного віку та у різних стилях.

Відбудеться відкриття виставки у четвер, 7 листопада, о 14.00 у приміщенні Кременчуцької міської художньої галереї за адресою: вул. Коцюбинського, 4.

Вхід на виставку вільний.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: виставка художня галерея художня школа ювілей культура афіша
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