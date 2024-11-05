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Товариство з Кременчуцького району заборгувало 700 тисяч гривень за оренду землі

Вчора, 20:02 Переглядів: 176

 Земельну ділянку товариство отримало у 2012 році в строкове платне користування від Лутовинівської сільської ради

*Фото ілюстративне

Глобинська окружна прокуратура подала позов проти товариства з Кременчуцького району щодо стягнення майже 700 тис. грн несплаченої орендної плати за користування земельною ділянкою площею 4,6 га. Ця ділянка, призначена для промислового використання, перебувала в оренді з 2012 року, повідомила пресслужба прокуратури.

Після введення в дію нової нормативної грошової оцінки земель у січні 2020 року Козельщинською селищною радою, орендар не коригував суму орендної плати відповідно до змін. Це призвело до недоотримання значної суми коштів місцевим бюджетом.

Господарський суд Полтавської області вже відкрив провадження у цій справі, що має на меті захистити інтереси Козельщинської громади та стягнути несплачені кошти.

Нагадаємо, що підприємець зобов’язаний повернути Миргородській громаді водосховище.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура земельна ділянка оренда
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