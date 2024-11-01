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Надзвичайні новини

Підприємець зобов’язаний повернути Миргородській громаді водосховище

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 165

Прокуратура довела, що угода, укладена у 2022 році, фактично приховувала договір оренди, оформлений без земельних торгів і належної документації

За рішенням Східного апеляційного господарського суду, фізична особа-підприємець з Миргородського району має повернути Миргородській територіальній громаді земельну ділянку площею понад 50 га разом із водосховищем «Ісово». Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Підставою для позову стала угода, укладена у 2022 році між Миргородською міською радою та підприємцем. Прокуратура виявила, що угода є удаваною та фактично приховує договір оренди, укладений без проведення земельних торгів. Ділянка не мала необхідної документації та кадастрового номера, що порушувало інтереси громади.

Раніше Господарський суд Полтавської області не задовольнив позов прокуратури. Однак апеляційний суд погодився з доводами прокурорів та зобов’язав підприємця повернути ділянку. Наразі тривають заходи щодо виконання рішення суду.

Нагадаємо, на Полтавщині судили підприємця, який незаконно зрубав понад 250 дерев на території Кобеляцької та Білицької громад.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура водосховище
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