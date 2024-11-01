Відсьогодні на дорогах України вводяться обмеження швидкості руху

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 065 Коментарів: 1

З 1 листопада на дорогах всіх міст України почнуть діяти обмеження швидкості руху до 50 км/год. Про це в пряму ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, наразі не йде мова про зміну правил дорожнього руху — це лише перехід на «зимовий період», коли існує підвищена небезпека для усіх учасників дорожнього руху.

У зв’язку з цими змінами на ділянках доріг, де раніше дозволялося підвищення швидкості до 80 км/год, з 1-го листопада буде обмеження швидкості до 50 км/год.

— У деяких містах нашої країни, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювались знаки вищого обмеження швидкості. Тобто 80 км/год на літній період. Цей період зараз закінчується, і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні. Тобто обмеження швидкості — 50 км/год. Таким чином, правила фактично не змінюються, а настає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху, – пояснив Олексій Білошицький.

У МВС повідомляють, що швидкісний режим на дорогах країни фіксують понад 300 відеокамер. Також близько 200 приладів TruCAM має патрульна поліція, які дозволяють фіксувати перевищення швидкості в ручному режимі.

Нагадаємо, від початку року на дорогах Полтавщини сталися 273 аварії через перевищення швидкості водіями. Таку статистику надають у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області. За даними правоохоронців, внаслідок таких аварій 30 людей загинули та ще 368 зазнали травм.