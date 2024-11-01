Після обстрілу у Полтаві розгортають ургентні «Пункти незламності»

Після обстрілу 31 жовтня, у Полтаві розгортають ургентні «Пункти незламності». Про це стало відомо із засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради 1 листопада.

У кожному з районів Полтави планують визначити чергових в одному з «Пунктів незламності».

За словами виконувачки обов'язків міського голови Полтави Катерини Ямщикової, щодо фіксації наявних руйнувань та встановлення розмірів завданих збитків внаслідок російських ударів полтавцям слід звертатися за телефоном «102» або до Служби оперативного реагування Полтавської міської ради за номерами:

067 158 1580

066 286 5887.

Нагадаємо, у Полтаві 31 жовтня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Ударами російських БпЛА були пошкоджені три житлові будинки та господарча споруда. Надзвичайники загасили пожежі та врятували 2-х постраждалих. Загалом від ДСНС було залучено понад 50 надзвичайників та 14 одиниць техніки. На місці також працювали поліціянти та СБУвці, які документували наслідки чергового воєнного злочину РФ, передбаченого ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України.