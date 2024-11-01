У Кременчуці фонтан у сквері Бабаєва готують до зими

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 88 Коментарів: 1

1 листопада у сквері імені Олега Бабаєва комунальники готують фонтан до зимового періоду. Працівники «Благоустрою Кременчука» його вже чистять та консервують. Роботи тривають кілька днів.

Зазвичай, після цього на фонтан встановлюють новорічну ілюмінацію.

Водограї до зими готують також у сквері імені Ізюмова та на бульварі Українського Відродження.







Фото: Артем Коваленко