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У Кременчуці фонтан у сквері Бабаєва готують до зими

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 88 Коментарів: 1

Зима близько

1 листопада у сквері імені Олега Бабаєва комунальники готують фонтан до зимового періоду. Працівники «Благоустрою Кременчука» його вже чистять та консервують. Роботи тривають кілька днів.

Зазвичай, після цього на фонтан встановлюють новорічну ілюмінацію.

Водограї до зими готують також у сквері імені Ізюмова та на бульварі Українського Відродження. 

Фото: Артем Коваленко

Нагадаємо, торік фонтан консервували 24 жовтня. Тоді «Кременчуцький Телеграф» зняв про це сюжет:


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Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: фонтан сквер ім. Бабаєва Благоустрій Кременчука
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Коментарі: 1

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zzzzzz:
Сьогодні, 09:52

Ви б шось друге до зими готували, бо в Покровську теж квіти саджали не так давно


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