З'явились фото наслідків вчорашнього дронового удару по Полтаві

Сьогодні, 09:43 Переглядів: 413

Жителі Полтавської громади зранку 1 листопада оцінюють збитки від російського обстрілу, що стався ввечері 31 жовтня. Про це з місця влучання повідомила кореспондентка Суспільного. Внаслідок удару БпЛА пошкоджені приватні подвір’я, житлові будинки та господарські споруди, у яких виникли пожежі. Рятувальники працювали на місці всю ніч, приборкуючи вогонь.

Місцеві мешканці, зокрема Іван Шевченко, почали оглядати пошкодження своїх осель. За його словами, вибух дрона був надзвичайно потужним: «Воно гуділо, потім бахнуло й одразу загорілося. Горіло, як бензин». У будинку Шевченка вибиті вікна та пошкоджений дах.

Наразі на місці працює староста, фіксуючи масштаби збитків.