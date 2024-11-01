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Надзвичайні новини, Полтавщина

З'явились фото наслідків вчорашнього дронового удару по Полтаві

Сьогодні, 09:43 Переглядів: 413

Наразі на місці працює староста, фіксуючи масштаби збитків

Жителі Полтавської громади зранку 1 листопада оцінюють збитки від російського обстрілу, що стався ввечері 31 жовтня. Про це з місця влучання повідомила кореспондентка Суспільного. Внаслідок удару БпЛА пошкоджені приватні подвір’я, житлові будинки та господарські споруди, у яких виникли пожежі. Рятувальники працювали на місці всю ніч, приборкуючи вогонь.

Місцеві мешканці, зокрема Іван Шевченко, почали оглядати пошкодження своїх осель. За його словами, вибух дрона був надзвичайно потужним: «Воно гуділо, потім бахнуло й одразу загорілося. Горіло, як бензин». У будинку Шевченка вибиті вікна та пошкоджений дах.

Наразі на місці працює староста, фіксуючи масштаби збитків.

Фото: Суспільне Полтава

Нагадаємо, у Полтаві 31 жовтня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Ударами російських БпЛА були пошкоджені три житлові будинки та господарча споруда. Надзвичайники загасили пожежі та врятували 2-х постраждалих. Загалом від ДСНС було залучено понад 50 надзвичайників та 14 одиниць техніки. На місці також працювали поліціянти та СБУвці, які документували наслідки чергового воєнного злочину РФ, передбаченого ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України. Сьогодні у Полтаві розгортають ургентні «Пункти незламності».


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Автор: Руслана Горгола Фото: Суспільне Полтава
Теги: наслідки атаки дрони БПЛА
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