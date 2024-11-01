У Садках троє людей отруїлися невідомою речовиною

На місці працювали медики
Вранці 31 жовтня у селі Садки, що належить до Кам'янопотоківської сільської громади Кременчуцького району, троє людей, серед яких одна дитина, постраждали від отруєння невідомою речовиною. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
Підрозділи ДСНС для ліквідації наслідків інциденту не залучались. Рятувальників про подію повідомили медики.
Нагадаємо, в жовтні на Полтавщині дві жінки отруїлися природним газом.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.