У Садках троє людей отруїлися невідомою речовиною

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Вранці 31 жовтня у селі Садки, що належить до Кам'янопотоківської сільської громади Кременчуцького району, троє людей, серед яких одна дитина, постраждали від отруєння невідомою речовиною. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Підрозділи ДСНС для ліквідації наслідків інциденту не залучались. Рятувальників про подію повідомили медики.

Нагадаємо, в жовтні на Полтавщині дві жінки отруїлися природним газом.