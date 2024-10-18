На Полтавщині дві жінки отруїлися природним газом – поліція встановлює обставини загибелі

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 245

Поліція встановлює обставини загибелі двох жінок у Лубенському районі

Учора, 17 жовтня, у приватному домоволодінні в Хорольській територіальній громаді виявили тіла двох мешканок без ознак життя. Про надзвичайну подію медики повідомили відділення №2 (м. Хорол) Лубенського райвідділу поліції близько 11.20. Поліція розпочала досудове розслідування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

На місце події працювала слідчо-оперативна група поліції Хорольщини, спеціалісти-криміналісти, судово-медичний експерт та представники газової служби.

За попередньою версією слідства, жінки 1933 та 1970 року народження ймовірно отруїлися природним газом. Призначено судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Обставини та причини трагедії з’ясовує слідство.