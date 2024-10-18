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СБУ викрило чергову схему ухилення від мобілізації у Горішніх Плавнях на Полтавщині

Сьогодні, 11:16 Переглядів: 254

 

Ділки пропонували клієнтам «намалювати» у закордонному паспорті відтиски печаток Державної міграційної служби України про нібито оформлення виїзду на постійне проживання в одну з країн Європи, що мало стати підставою для безперешкодного перетину державного кордону України

Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрили у Горішніх Плавнях чергову схему уникнення мобілізації осіб призовного віку. Фігуранти організували канал незаконного переправлення громадян України через державний кордон в одну з країн Європи.

Про це повідомляє Управління СБУ в Полтавській області.

Так, ділки підшукували серед свого оточення осіб, які хотіли уникнути мобілізації. Для цього пропонували клієнтам «намалювати» у закордонному паспорті відтиски печаток та штампів Державної міграційної служби України про нібито оформлення виїзду на постійне проживання в одну з країн Європи. Ці відмітки мали стати підставою для безперешкодного перетину державного кордону України.

Для маскування незаконної діяльності організатор схеми «втемну» залучав своїх знайомих для передачі документів і грошей. Свої послуги ділки оцінювали у 3,5 тисячі доларів США.

— У ході проведених обшуків за місцями проживання фігурантів було вилучено мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, записи чорнової бухгалтерії та готівку, отриману незаконним шляхом, — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці вручили організатору схеми про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 — незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 — підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Триває досудове слідство для встановлення усіх обставин вчинення злочину і притягнення до відповідальності винних осіб.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУ НП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

 

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті прикордонники затримали 26-річного мешканця Полтавської області, який намагався підкупити прикордонника, аби виїхати до Словаччини.

А у вересні мешканець Полтавщини тиждень блукав у горах, аби потрапити до Румунії.

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Автор: Віктор Крук
Теги: СБУ мобілізація Нацполіція Горішні Плавні міграційна служба
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