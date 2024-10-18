Полтавець намагався підкупити прикордонника, аби той допоміг йому перетнути кордон

Сьогодні, 10:26 Переглядів: 0

Уже з-за кордону чоловік збирався налагодити схему виїзду з України інших чоловіків за допомогою того ж таки прикордонника

Нещодавно на Закарпатті прикордонники затримали 26-річного мешканця Полтавської області, який намагався підкупити прикордонника, аби виїхати до Словаччини. Про це інформують у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Правоохоронці встановили, що чоловік мав намір спочатку сам виїхати з України, а вже потім зі Словаччини налагодити нелегальну схему виїзду й для інших чоловіків.

До своєї діяльності підозрюваний спробував залучили одного із прикордонників Чопського загону. Він мав повідомляти чоловікові інформацію про розташування нарядів та час і місце, де кордон краще перетнути. За це фігурант пропонував йому хабар у 5 тисяч доларів.

Але прикордонник на таку співпрацю не пішов та розповів про все керівництву.

Полтавця ж правоохоронці затримали, наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. Йому інкримінують пропозицію неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України). Також йому можуть повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. ККУ — незаконне переправлення осіб через державний кордон України і обрання. Слідчі дії справі тривають.

Нагадаємо, у вересні мешканець Полтавщини тиждень блукав у горах, аби потрапити до Румунії.