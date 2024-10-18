Трьох суддів на Полтавщині президент призначив своїм указом на нові посади: кого саме

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових суддів та суддів-«п’ятирічок» до місцевих суддів, зокрема й на Полтавщині. Загалом підписав президент 19 указів, за якими призначив 102 судді. Про це повідомляє видання «Закон і Бізенс».
У Полтавській області призначили:
Нагадаємо, на початку вересня суддя Глобинського райсуду Олефір успішно пройшла кваліфікаційне оцінювання.
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