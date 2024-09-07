Суддя Глобинського райсуду Олефір успішно пройшла кваліфікаційне оцінювання

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Суддя Глобинського районного суду Алла Олефір успішно пройшла кваліфікаційне оцінювання. Про це пише видання «Закон і Бізнес».

Колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів оцінювала відповідність займаним посадам двох суддів — Алли Олефір з Полтавщини та Катерини Середи з Печерського райсуду Києва.

За результатами кваліфікаційного оцінювання колегія визначила, що суддя Глобинського райсуду відповідає займаній посаді — вона набрала 757,375 бала.

Натомість київська суддя кваліфоцінювання не пройшла — вона набрала 557,875 бала. Тепер колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів має надати Вищій раді правосуддя подання про її звільнення з посади.

Нагадаємо, нещодавно Вища кваліфікаційна комісія суддів прийняла рішення звільнити Ганну Андрієнко з посади судді Октябрського райсуду Полтави.