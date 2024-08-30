Суддю з Октябрського районного суду Полтави Ганну Андрієнко звільнять — рішення ВККС

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 165

Крім того, за рішення Громадської ради доброчесності суддя Ганна Андрієвська не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики

Суддю Ганну Андрієнко з Октябрського районного суду Полтави Вища кваліфікаційна комісія суддів визначила такою, що не пройшла кваліфікування за результатами співбесіди. Тож Вищій раді правосуддя буде внесене подання про її звільнення із займаної посади. Про це повідомляє «Закон і бізнес» 30 серпня з посиланням на результати засідання колегії ВККС.

Суддя не набрала достатню кількість балів, щоб відповідати займаній посаді, написали в «Закон і бізнес».

Як розповіли у виданні «Полтавщина» Ганна Андрієнко вже двічі не з’являлася на засідання кваліфікаційного оцінювання через хворобу, але в той самий час подала заяву про свою відставку з довічними виплатами. За рішення Громадської ради доброчесності суддя Ганна Андрієнко не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики.