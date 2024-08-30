У День пам'яті загиблих захисників України в Козельщині вручили нагороди рідним загиблих

Учора, 29 серпня, в День пам'яті загиблих захисників України, представники четвертого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вручили державні нагороди чотирьом родинам полеглих Захисників України.
Про це повідомили на сторінці у Facebook Козельщинської територіальної громади
Ордени «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) вручили рідним:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників України.
Вічна Слава Героям!
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