У День пам'яті загиблих захисників України в Козельщині вручили нагороди рідним загиблих

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Посмертні нагороди отримали родини чотирьох полеглих Захисників України

Учора, 29 серпня, в День пам'яті загиблих захисників України, представники четвертого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вручили державні нагороди чотирьом родинам полеглих Захисників України. Про це повідомили на сторінці у Facebook Козельщинської територіальної громади Ордени «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) вручили рідним: Андрія Філінського з Козельщини,

Андрія Ситника з Бреусівки,

Віталія Фуги з Лутовинівки,

Олександра Краснокутського з Рибалок. - Честь і слава загиблим героям! Світла пам'ять! - написали в повідомленні. Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників України. Вічна Слава Героям!















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