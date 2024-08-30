«Це сильна людина». У Кременчуці попрощались з військовим Олександровим Чоповим

Сьогодні, 13:50 Переглядів: 0

30 серпня у Кременчуці провели в останню путь 33-річного військовослужбовця Олександра Чопового. Воїн мав звання солдата.

За словами військового з позивним «Лиман», Олександр мав статус учасника бойових дій. Чоловіка призвали на військову службу 17 липня 2023 року, він обіймав посаду стрільця (номер обслуги) аеромобільного відділення, говорить Лиман.

— Помер 18 серпня 2024 року в Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь» Києва від отриманих поранень біля Білогорівки Сєвєродонецького району Луганської області, — розповідає військовий.

Товариш загиблого Михайло каже, що Олександр був учасником їх невеликої спільноти настільних ігор — «він був її активною частиною».

— Ми часто збиралися грати в настолки, веселитися. Він сам по собі був веселою людиною, любив пригоди, розваги. Сам намагався створювати власні історії. Тому це доволі тяжка втрата як для нашої спільноти, так і для громади в цілому. Завжди був веселий, оптимістичний, тому так і відносився до цього всього, з легким жартом, — говорить Михайло.

Чоловік додає, що підтримував зв’язок з Олександром і під час його служби на передовій.

— Я бачив його буквально декілька місяців тому, як він приїжджав сюди після чергового поранення. Він був бадьорим і, знову ж таки, веселим. Це його притаманна риса, він завжди таким залишався. Таким і запам’ятається нам, — каже Михайло.

Побратим Олександра з позивним «ССО» розповідає, що служив з Олександром в одній роті, але були в різних підрозділах — «до останньої неділі ми вже були разом на одній позиції».

— Я точно можу сказати, що це була мужня людина, це була смілива людина, рішуча людина. Тільки гарні спогади про нього. Я дуже вдячний йому, що він прикрив мене. Після поранення, коли це сталося з ним, він настільки мужньо тримався. Це сильна людина. Він тримався сильніше за мене, — каже ССО.

У Олександра залишились батьки. Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі поряд з іншими українськими військовими.