Поліцейські затримали двох браконьєрів біля Самусіївки на Кременчуччині – вони завдали збитків на 1 млн грн

Сьогодні, 13:43 Переглядів: 71 Коментарів: 1

На Полтавщині під час патрулювання акваторії Кам’янського водосховища річки Дніпро поблизу села Самусіївка Кременчуцького району поліцейські виявили двох чоловіків, які займалися незаконною риболовлею. Розпочато досудове розслідування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на інформацію сектору поліцейської діяльності на воді ГУНП в Полтавській області.

— Під час профілактичних заходів працівники сектору поліцейської діяльності на воді в акваторії Кам’янського водосховища річки Дніпро, на межі Полтавської та Кіровоградської областей, виявили човен з навісним двигуном. У човні знаходилося двоє чоловіків (1975 та 1976 років народження), які займалися незаконною риболовлею. У плавзасобі правопорушників виявили п’ять сіток загальною довжиною 300 метрів та баули зі свіжовиловленою рибою загальною вагою понад 80 кілограмів. За попередньою оцінкою фахівців, завдані державі збитки становлять понад мільйон гривень, — повідомив заступник начальника сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції Вадим Масляний.

Човен з двигуном, сітки та рибу вилучили працівники слідчо-оперативної групи відділення поліції № 1 (м. Світловодськ) Кіровоградської області.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо вони вчинені із застосуванням вибухових, отруйних речовин, електроструму або іншим способом масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу або особою, раніше судимою за кримінальне правопорушення, передбачене цією статтею) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання — до 3-х років позбавлення волі.

А під час рейду на акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища поблизу села Жовнино поліцейські вилучили з водойми вісім браконьєрських сіток загальною довжиною близько 300 метрів із рибою вагою близько 40 кг. Живу рибу випустили в природне середовище, а решту — передали для реалізації в дохід держави.

Поліція нагадує, що згідно з Правилами любительського рибальства забороняється лов водних біоресурсів сітками та пастками усіх типів та конструкцій, а також іншими сітковими знаряддями лову.

Використання заборонених знарядь лову є грубим порушенням правил рибальства (ч. 4 ст. 85 КУпАП) та передбачає штраф до 680 грн, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих водних біоресурсів.

Залежно від заподіяних збитків, передбачена також кримінальна відповідальність за статтею 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.