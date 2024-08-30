Графік погодинних відключень світла на сьогодні знову змінили – «Полтаваобленерго»

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 412

З 15.00 до 21.00 в області застосовуватимуть 3 черги відключень

Сьогодні пообіді у Кременчуці та на Полтавщині вчергово скоригували графік погодинного відключення світла. Про це інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго».

З 15.00 до 21.00 в області застосуватимуть 3 черги відключень.

- Відбулися зміни в ГПВ. Отримана команда від НЕК «Укренерго» щодо змін у графіку погодинних відключень. З 15.00 до 21.00 застосувати 3 черги, - йдеться у повідомленні.

Детальніше щодо відключень можна дізнатися на сайті «Полтаваобленерго».

Там, зокрема повідомляється, що внаслідок дефіциту електричної потужності та з метою запобігання порушення режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України, НЕК «Укренерго» доведено АТ «Полтаваобленерго» наступні обсяги розвантаження на 30 серпня:

з 15.00 по 21.00 кількість одночасно застосованих черг - 3 (обсяг розвантаження 120МВт.)

з 21.00 по 23.59 кількість одночасно застосованих черг - 2 (обсяг розвантаження 80МВт.)

Нагадаємо, сьогодні вранці у Кременчуці вже міняли графіки погодинного відключення світла.