Графік погодинних відключень світла на сьогодні знову змінили – «Полтаваобленерго»

Сьогодні пообіді у Кременчуці та на Полтавщині вчергово скоригували графік погодинного відключення світла. Про це інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго».
З 15.00 до 21.00 в області застосуватимуть 3 черги відключень.
Детальніше щодо відключень можна дізнатися на сайті «Полтаваобленерго».
Там, зокрема повідомляється, що внаслідок дефіциту електричної потужності та з метою запобігання порушення режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України, НЕК «Укренерго» доведено АТ «Полтаваобленерго» наступні обсяги розвантаження на 30 серпня:
з 15.00 по 21.00 кількість одночасно застосованих черг - 3 (обсяг розвантаження 120МВт.)
з 21.00 по 23.59 кількість одночасно застосованих черг - 2 (обсяг розвантаження 80МВт.)
Нагадаємо, сьогодні вранці у Кременчуці вже міняли графіки погодинного відключення світла.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.