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Сьогодні вночі на Полтавщині автівка збила пішохода – чоловік помер на місці пригоди

Сьогодні, 15:22 Переглядів: 181

 

Поліція встановлює обставини та причини ДТП

Сьогодні, 30 серпня, близько 02.20 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Олександрівка Пирятинської територіальної громади, сталася смертельна ДТП. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Лубенський райвідділу поліції.

За попередньою інформацією слідства, 40-річний водій автомобіля Volkswagen Touran скоїв наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці пригоди.

— Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився житель іншої області 1991 року народження. Наразі тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті, — йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчі Головуправління поліції Полтавщини розпочали досудове розслідування за кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. 

Обставини та причини ДТП встановлює слідство.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП пішоход помер дорога
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