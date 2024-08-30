Сьогодні вночі на Полтавщині автівка збила пішохода – чоловік помер на місці пригоди

Сьогодні, 30 серпня, близько 02.20 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Олександрівка Пирятинської територіальної громади, сталася смертельна ДТП. Поліція розпочала розслідування.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Лубенський райвідділу поліції.
За попередньою інформацією слідства, 40-річний водій автомобіля Volkswagen Touran скоїв наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці пригоди.
За даним фактом слідчі Головуправління поліції Полтавщини розпочали досудове розслідування за кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Обставини та причини ДТП встановлює слідство.
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