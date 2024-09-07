Як накласти турнікет та зупинити кровоток: кременчужани вчаться діяти під час надзвичайних ситуацій

Сьогодні, 18:45 Переглядів: 298

Ракетний удар у Полтаві спонукав багатьох громадян задуматися, чи здатні вони правильно зреагувати під час надзвичайної ситуації та надати домедичну допомогу собі чи оточуючим. Зокрема, накласти турнікет та зупинити кровотечу. Тож багато містян почали відвідувати тренінги, аби цьому навчитися або ж відпрацювати уже набуті знання на практиці

Після ракетного удару в Полтаві серед мешканців області зріс попит на навчання з надання домедичної допомоги. Зокрема, людей цікавить, як правильно зупиняти кровотечі — накладати турнікети та тампонувати рани.

Один із таких тренінгів пройшов сьогодні і в Кременчуці — сертифікований тренер та волонтер Роман Бутрімов навчав містян зупиняти кровотечі, зокрема й користуватися турнікетами.

— Це вже другий тренінг за день, — говорить Роман. У першій половині дня на захід прийшли 26 містян, а в другій половині дня — 17, хоча записувалися більше. Дехто відмовився в останній момент, а хтось навіть не попередив, що не прийде. Дуже прикро через це, адже багато людей ще були у черзі, і вони могли б прийти.

Не вперше прийшли на тренінг четверо учасників — аби відновити знання та ще раз відпрацювати алгоритми, як потрібно зупиняти кровотечі, зокрема критичні.

На питання тренера, чому люди вирішили відвідати його захід, переважна більшість відповідає: прийшли після подій у Полтаві, аби знати, як реагувати під час надзвичайних ситуацій.

На початку тренінгу Роман розповів учасникам про типи та види кровотеч, а потім перейшов до турнікетів — розповів, як відрізнити якісні сертифіковані від неперевірених та ненадійних.

Двоє учасниць принесли із собою турнікети, аби запитати у тренера, чи вони якісні та чи можна ними користуватися.

Перший турнікет виявився китайським. Роман спробував накласти його собі на ногу, але при закручуванні він просто зламався в руках.

Ще один турнікет був українського виробника. Проте він теж виявився несертифікованим — уже під час першого закручування почав виникати сильний біль, говорить Роман.

— А такого не має бути. Звичайно, боляче буде. Але біль настає поступово, а не відразу. Це те, що ми з вами бачили в Полтаві. Неякісні турнікети можуть коштувати чиїхось життів.

Після цього усі учасники отримали навчальні турнікети і разом з тренерами відпрацювали алгоритм накладання на кінцівки.

Не у всіх з першого разу вдавалося дати раду турнікетам, проте до кінця заняття усі зрозуміли, як це має бути.

— Це лише тренінг, де я даю більше теорії. Наступного тижня проводитиму практикум, де ви протягом двох годин відпрацьовуватиме накладання турнікету як собі, так і іншим людям, — говорить Роман.

«Кременчуцький Телеграф» публікує у себе на сайті та у соцмережах анонси тренінгів та практикумів, які проводить Роман Бутрімов.

Крім того, невдовзі у нас вийде інтерв’ю з волонтером, де він розкаже про турнікети, яка у них різниця та як потрібно турнікетами користуватися.