У неділю у Кременчуці погодинних відключень світла не буде

Сьогодні, 19:13 Переглядів: 174

У неділю, 8 вересня, у Кременчуці та на Полтавщині погодинні відключення світла застосовувати не будуть. Про це інформують у пресслужбі Національної енергетичної компанії «Укренерго».

Світло також не вимикатимуть потягом доби і в інших областях України.

Разом з тим в «Укренерго» закликають споживачів користуватися потужними електроприладами у денні години та раціонально використовувати світло у пікові години навантаження — із 18.00 до 21.00.