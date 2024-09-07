Космокоти, пригоди й граблі: що юним кременчужанам почитати на вихідних

День, коли пухнастий котик Мурко побачив по телевізору відомого винахідника Ілона Маска, перевернув життя звичайного домашнього улюбленця догори дригом. Відтепер він доброволець Мурко Мняуск, і його найбільша мрія — полетіти на Марс. Чи вдасться Муркові стати першим у світі котом-марсонавтом, та чи відкриє йому свою головну таємницю червона планета ви дізнаєтесь, прочитавши книгу.

Вікторія Медведь «Граблі, дружба, Лес» Коли тобі цілих 9 років, а навколо лише дорослі, які зовсім не розуміються на пошуках істини й справжнього щастя для майже самодостатнього хлопчика, то стає сумно і самотньо до рюмсання.

Хлопчик Лес хоч і оптиміст, проте вирішує таку важливу справу, як пошук друга, не залишати на долю випадку, беручи ініціативу у свої руки. Кого він лишень не зустрічає на своєму тернистому шляху другопошуків. Та завдяки наполегливості, за підтримки собачки Кульбабки та завдяки доброму стусану від граблів Лесові розвидняється справжня картина світу.

Отже, справжні друзі на дорозі не валяються, хоч і вздовж дороги їх щось не видно…