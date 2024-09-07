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Космокоти, пригоди й граблі: що юним кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 100

 Діти, мабуть, найкращі читачі, бо коли, як не в дитинстві майже кожна книга здається цікавою та захопливою. А якщо вона ще й яскрава, з гарною поліграфією, то «сама так і проситься до рук». Ось саме такі книги для дітей від Українського інституту книги й отримала одна із бібліотек нашого міста, а точніше бібліотека-філія №1 КМПБ, що за адресою проспект Лесі Українки, 13
 

Юлія Ілюха «Космокоти. Марсіанські хроніки Мурка Мняуска»

День, коли пухнастий котик Мурко побачив по телевізору відомого винахідника Ілона Маска, перевернув життя звичайного домашнього улюбленця догори дригом. Відтепер він доброволець Мурко Мняуск, і його найбільша мрія — полетіти на Марс.
Чи вдасться Муркові стати першим у світі котом-марсонавтом, та чи відкриє йому свою головну таємницю червона планета ви дізнаєтесь, прочитавши книгу.

Вікторія Медведь «Граблі, дружба, Лес»

Коли тобі цілих 9 років, а навколо лише дорослі, які зовсім не розуміються на пошуках істини й справжнього щастя для майже самодостатнього хлопчика, то стає сумно і самотньо до рюмсання.
Хлопчик Лес хоч і оптиміст, проте вирішує таку важливу справу, як пошук друга, не залишати на долю випадку, беручи ініціативу у свої руки. Кого він лишень не зустрічає на своєму тернистому шляху другопошуків. Та завдяки наполегливості, за підтримки собачки Кульбабки та завдяки доброму стусану від граблів Лесові розвидняється справжня картина світу.
Отже, справжні друзі на дорозі не валяються, хоч і вздовж дороги їх щось не видно…

  

 

 

Ніна Бічуя «Звичайний шкільний тиждень»

Подивися в телескоп — і побачиш міріади зірок, кожна з яких має свою таємницю.
Торкнися душі людини уважним поглядом — і розкриється перед тобою ще більше таємниць.
Уяви лишень: веселі пригоди й серйозні розмови; політ на дельтаплані й мандрівка містом з фотоапаратом; театральні історії і пошук дівчинки зі скрипкою…
Ось про все це ви й дізнаєтесь, прочитавши цю книгу.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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