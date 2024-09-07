Космокоти, пригоди й граблі: що юним кременчужанам почитати на вихідних

Діти, мабуть, найкращі читачі, бо коли, як не в дитинстві майже кожна книга здається цікавою та захопливою. А якщо вона ще й яскрава, з гарною поліграфією, то «сама так і проситься до рук». Ось саме такі книги для дітей від Українського інституту книги й отримала одна із бібліотек нашого міста, а точніше бібліотека-філія №1 КМПБ, що за адресою проспект Лесі Українки, 13
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Юлія Ілюха «Космокоти. Марсіанські хроніки Мурка Мняуска»
День, коли пухнастий котик Мурко побачив по телевізору відомого винахідника Ілона Маска, перевернув життя звичайного домашнього улюбленця догори дригом. Відтепер він доброволець Мурко Мняуск, і його найбільша мрія — полетіти на Марс.
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Вікторія Медведь «Граблі, дружба, Лес»
Коли тобі цілих 9 років, а навколо лише дорослі, які зовсім не розуміються на пошуках істини й справжнього щастя для майже самодостатнього хлопчика, то стає сумно і самотньо до рюмсання.
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Ніна Бічуя «Звичайний шкільний тиждень»
Подивися в телескоп — і побачиш міріади зірок, кожна з яких має свою таємницю.
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