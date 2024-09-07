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Рятувальникам Полтавщини потрібне підсилення — громада відкрила рекордний збір

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 218

 

На потреби рятувальників хочуть придбати два авто та комплекси РЕБ «Буковель ПП» до них для захисту  

3 вересня у Полтаві сталася жахлива трагедія. Внаслідок удару по навчальному закладу постраждало багато людей, десятки з них опинилися під завалами. Рятувальники ДСНС негайно прибули на місце і кілька діб працювали без відпочинку, щоб врятувати кожне можливе життя.

Реагуючи на цю подію, команда соціального проєкту МістоХаб, ДСНС Полтавщини та креативна агенція Р9 запустила найбільший в історії Полтави збір — 12 мільйонів гривень на закупівлю двох авто та комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Буковель ПП» для захисту рятувальників ДСНС. Ці системи здатні виявляти та блокувати ворожі безпілотники, що постійно загрожують життю рятувальників під час виконання завдань.

 

Керівник полтавського підрозділу ДСНС Андрій Хижняк зазначив:

Кожного разу, коли починаються обстріли, рятувальники змушені переривати роботу через ризик нових атак. Наявність РЕБ дасть нам шанс продовжувати рятувати життя, не зупиняючись під загрозою ворожих дронів.

Долучитися до збору можна за посиланням. Дізнатися більше інформації про збір — на інстаграм-сторінці проєкту «Місія РЕБ — Прикрий перших».

 

Одним із організаторів збору є полтавський соціальний проєкт МістоХаб. Його команда вже має значний досвід у підтримці Сил оборони. За останні два роки організація зібрала понад 10 мільйонів гривень, зокрема провела рекордний збір у 4 мільйони на FPV-дрони для ГУР. Тепер полтавці об’єдналися заради нової мети — захистити тих, хто рятує нас щодня.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: збір рятувальники Автомобілі захист РЕБ
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