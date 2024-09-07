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У Полтаві попрощалися із шістьма військовими, які загинули внаслідок атаки на Інститут зв'язку

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 1 393

 

Серед усіх загиблих як мешканці Полтавщини, так і інших областей

Сьогодні, 7 вересня, у Полтаві попрощалися із шістьма військовослужбовцями, які загинули у вівторок, 3 вересня, внаслідок ракетної атаки росіян на Інститут зв’язку. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила в. о. мера Полтави Катерина Ямщикова.

В останню путь провели:

  • підполковника Сергія Дюдюка, помічника начальника коледжу (50 років);
  • підполковника Андрія Назаренка, старшого викладача військового коледжу інституту телекомунікацій та інформатизації (52 роки);
  • майора Сергія Андрущука, старшого інженера технічної частини військової частини (55 років);
  • молодшого сержанта Віталія Кучерука, інструктора навчального взводу зв’язку (31 рік);
  • солдата Дмитра Ричагова, водія відділення автомобільного взводу (32 роки);
  • солдата Володимира Кулікова, курсанта навчального взводу (52 роки).

 

Кожна з цих втрат — це не просто ім’я на меморіалі, це чиїсь рідні, близькі, друзі. Але зараз вони вартові нашої пам’яті, нашого болю і нашої сили, — пише Ямщикова.

Внаслідок ракетної атаки на Полтаву загинуло 55 людей — мешканці Полтавщини та інших областей.

Нагадаємо, учора у Полтавській громаді попрощалися із працівником Інституту зв’язку Олександром Тупіком, а завтра у Черкаській області поховають загиблого військовослужбовця, старшого солдата Олександра Ціпла.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

Ракетний удар по Полтаві

Третього вересня, близько 9.10, російська армія вдарила ракетами по Полтаві. Як повідомили в Міноборони, Росія використала дві балістичні ракети.
Частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку, багато людей опинились під завалами. За інформацією відомства, часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. 

Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління. Пошкоджень зазнали 47 будинків. Серед пошкоджених будинків — 23 приватних домоволодіння та 24 багатоквартирні будинки. 

За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).

Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо недбалості військових за ч. 4 статті 425 ККУ. 

Від 4 серпня в області оголошена триденна жалоба.

Служба безпеки України розглядає кілька версій ракетного обстрілу Полтави російською армією, серед яких — можливе коригування удару місцевими жителями.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для NBC News розповів, що ракета до Інституту зв’язку у Полтаві летіла 3 хвилини. А більшість з тих, хто отримав поранення або загинув, спускались на той момент в укриття. В Інституті зв'язку у Полтаві на момент атаки перебувало 700 військовослужбовців. Нині із постраждалими та врятованими внаслідок ракетного удару людьми працюють психологи.

Пошуково-рятувальна операція тривала понад дві доби. До ліквідації наслідків удару від ДСНС залучалось 36 одиниць техніки та 215 рятувальників. Загинули 55 людей, травмовані — 328. Станом на вечір 5 вересня у медзакладах перебували 38 людей у важкому стані, 27 — у реанімації. 4 вересня начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін під час брифінгу зазначив, що серед загиблих є тіла, які ще не ідентифіковані, а кількість зниклих безвісти поки не коментують

Телефони для довідок щодо можливого місця знаходження на лікуванні постраждалих внаслідок трагедії у Полтаві:

  • 0505052959 гаряча лінія Департаменту охорони здоров’я;
  • телефони приймальних відділень
    0660814276; 0532607185; 0532512095; 0532609716; 0532565946.
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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Катерина Ямщикова
Теги: ракетна атака військові загиблі Прощання поховання Полтава
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