У Полтаві попрощалися із шістьма військовими, які загинули внаслідок атаки на Інститут зв'язку

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 1 393

Серед усіх загиблих як мешканці Полтавщини, так і інших областей

Сьогодні, 7 вересня, у Полтаві попрощалися із шістьма військовослужбовцями, які загинули у вівторок, 3 вересня, внаслідок ракетної атаки росіян на Інститут зв’язку. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила в. о. мера Полтави Катерина Ямщикова.

В останню путь провели:

підполковника Сергія Дюдюка, помічника начальника коледжу (50 років);

підполковника Андрія Назаренка, старшого викладача військового коледжу інституту телекомунікацій та інформатизації (52 роки);

майора Сергія Андрущука, старшого інженера технічної частини військової частини (55 років);

молодшого сержанта Віталія Кучерука, інструктора навчального взводу зв’язку (31 рік);

солдата Дмитра Ричагова, водія відділення автомобільного взводу (32 роки);

солдата Володимира Кулікова, курсанта навчального взводу (52 роки).

Кожна з цих втрат — це не просто ім’я на меморіалі, це чиїсь рідні, близькі, друзі. Але зараз вони вартові нашої пам’яті, нашого болю і нашої сили, — пише Ямщикова.

Внаслідок ракетної атаки на Полтаву загинуло 55 людей — мешканці Полтавщини та інших областей.

Нагадаємо, учора у Полтавській громаді попрощалися із працівником Інституту зв’язку Олександром Тупіком, а завтра у Черкаській області поховають загиблого військовослужбовця, старшого солдата Олександра Ціпла.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

Ракетний удар по Полтаві