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Полтавщина, Війна, Соціальний захист

У Полтаві із постраждалими та врятованими внаслідок ракетного удару людьми працюють психологи — ПОВА

Вчора, 21:00 Переглядів: 183

 

Крім того, мешканцями прилеглих поблизу місця влучання будинків надають соціальні та інформаційні консультації  

У Полтаві із громадянами, які постраждали внслідок ракетної атаки на місто, працюють спеціалісти Центру допомоги врятованим. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Команда Центру впродовж трьох днів працює із потерпілими та мешканцями, чиї будинки знаходяться поруч із місцем влучання. Фахівці допомагають полтавцям стабілізувати їхній психологічний стан, а аткож надають соціальні та інформаційні консультації.

Працює у Центрі допомоги врятованим і дитячий психолог.

Зернутися за допомогою до фахівців Центру у Полтаві можна за телефонами: 097-944-96-01, 099-014-74-45.

Нагадаємо, за даними Полтавської ОВА внаслідок ракетного удару пошкоджень зазнали близько 40 домогосподарств та багатоквартирних будинків, а усім постраждалим, хто звертався, надається відповідна допомога.

Ракетний удар по Полтаві

Третього вересня, близько 9.10, російська армія вдарила ракетами по Полтаві. Як повідомили в Міноборони, Росія використала дві балістичні ракети

Частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку, багато людей опинились під завалами. За інформацією відомства, часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. На місці продовжують розбір завалів.

Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління. Пошкоджень зазнали 47 будинків, 277 громадян звернулися до медзакладів за допомогою, пише виконувачка обов’язків мера Полтави Катерина Ямщикова. Серед пошкоджених будинків — 23 приватних домоволодіння та 24 багатоквартирні будинки. 

За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).

Як повідомили джерела РБК-Україна, Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо недбалості військових за ч. 4 статті 425 ККУ. 

Від 4 серпня в області оголошена триденна жалоба.

Служба безпеки України розглядає кілька версій ракетного обстрілу Полтави російською армією, серед яких — можливе коригування удару місцевими жителями.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для NBC News розповів, що ракета до Інституту зв'язку у Полтаві летіла 3 хвилини. А більшість з тих, хто отримав поранення або загинув, спускались на той момент в укриття. 

Телефони для довідок щодо можливого місця знаходження на лікуванні постраждалих внаслідок трагедії у Полтаві:

  • 0505052959 гаряча лінія Департаменту охорони здоров’я;
  • телефони приймальних відділень
    0660814276; 0532607185; 0532512095; 0532609716; 0532565946



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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: допомога постраждалі психологи Соціальна допомога
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