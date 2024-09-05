У Полтаві із постраждалими та врятованими внаслідок ракетного удару людьми працюють психологи — ПОВА

Вчора, 21:00 Переглядів: 183

Крім того, мешканцями прилеглих поблизу місця влучання будинків надають соціальні та інформаційні консультації

У Полтаві із громадянами, які постраждали внслідок ракетної атаки на місто, працюють спеціалісти Центру допомоги врятованим. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Команда Центру впродовж трьох днів працює із потерпілими та мешканцями, чиї будинки знаходяться поруч із місцем влучання. Фахівці допомагають полтавцям стабілізувати їхній психологічний стан, а аткож надають соціальні та інформаційні консультації.

Працює у Центрі допомоги врятованим і дитячий психолог.

Зернутися за допомогою до фахівців Центру у Полтаві можна за телефонами: 097-944-96-01, 099-014-74-45.

Нагадаємо, за даними Полтавської ОВА внаслідок ракетного удару пошкоджень зазнали близько 40 домогосподарств та багатоквартирних будинків, а усім постраждалим, хто звертався, надається відповідна допомога.

Ракетний удар по Полтаві







