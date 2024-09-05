Матеріальна допомога постраждалим у Полтаві: що говорять в ОВА і в міськраді

Станом на 4 вересня приблизно 40 домогосподарств та багатоквартирних будинків були пошкоджені внаслідок ракетного обстрілу по Полтаві 3 вересня. Нині допомога надається за потребами місцевих жителів. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на брифінгу 4 вересня, відповідаючи на питання «Кременчуцького Телеграфа».
На сайті Полтавської міської ради вказали, що у пошкоджених від ракетного удару будинках планують безкоштовно встановити вікна в рамках програми від Global Empowerment Mission (GEM).
Станом на 4 вересня вже є потреба у 308 вікнах, вказали у міськраді.
Частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку, багато людей опинились під завалами. За інформацією відомства, часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. На місці продовжують розбір завалів.
Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління. Пошкоджень зазнали 47 будинків, 277 громадян звернулися до медзакладів за допомогою, пише виконувачка обов’язків мера Полтави Катерина Ямщикова. Серед пошкоджених будинків — 23 приватних домоволодіння та 24 багатоквартирні будинки.
За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).
Як повідомили джерела РБК-Україна, Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо недбалості військових за ч. 4 статті 425 ККУ.
Від 4 серпня в області оголошена триденна жалоба.
Служба безпеки України розглядає кілька версій ракетного обстрілу Полтави російською армією, серед яких — можливе коригування удару місцевими жителями.
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для NBC News розповів, що ракета до Інституту зв'язку у Полтаві летіла 3 хвилини. А більшість з тих, хто отримав поранення або загинув, спускались на той момент в укриття.
Телефони для довідок щодо можливого місця знаходження на лікуванні постраждалих внаслідок трагедії у Полтаві:
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