Матеріальна допомога постраждалим у Полтаві: що говорять в ОВА і в міськраді

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 172

Станом на 4 вересня вже є потреба у 308 вікнах, вказали у Полтавській міськраді

Станом на 4 вересня приблизно 40 домогосподарств та багатоквартирних будинків були пошкоджені внаслідок ракетного обстрілу по Полтаві 3 вересня. Нині допомога надається за потребами місцевих жителів. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на брифінгу 4 вересня, відповідаючи на питання «Кременчуцького Телеграфа».

— Приблизно 40 домогосподарств і багатоквартирних будинків було уражено — це приблизно 300 сімей. З тих людей, які звертались за допомогою, з ними працюють соціальні служби і допомога буде надаватись відповідно до тих проблем, які є, — сказав Пронін.

На сайті Полтавської міської ради вказали, що у пошкоджених від ракетного удару будинках планують безкоштовно встановити вікна в рамках програми від Global Empowerment Mission (GEM).

Станом на 4 вересня вже є потреба у 308 вікнах, вказали у міськраді.

Ракетний удар по Полтаві