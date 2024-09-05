Полтавські комунальники завершили розбір завалів зруйнованої будівлі Інституту зв'язку

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Працювали комунальні служби на місці прильоту як вдень, так і вночі

Комунальні служби Полтави завершили розбір завалів на місці ракетного удару у Полтаві 3 вересня. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила в. о. голови Полтавської міськради Катерина Ямщикова.

За її словами, під патронатом Державної служби надзвичайних ситуацій працювали комунальні служби цілодобово.

— Загалом було задіяно 79 працівників та 15 одиниць техніки (екскаватор, вантажні автомобілі, вишки). У нічні зміни працювали 34 фахівці та 10 одиниць техніки, — пише Ямщикова.

Також команда із десяти людей займалася обстеженням житлових будинків та фіксацією пошкоджень.

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляли, що рятувальники розібрали та вивезли понад 2 тисячі тонн будівельного сміття, а пошуково-рятувальні роботи тривають і надалі з урахуванням безпекової складової.



