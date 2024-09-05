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Надзвичайні новини, Полтавщина

Полтавські комунальники завершили розбір завалів зруйнованої будівлі Інституту зв'язку

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 291

 

Працювали комунальні служби на місці прильоту як вдень, так і вночі

Комунальні служби Полтави завершили розбір завалів на місці ракетного удару у Полтаві 3 вересня. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила в. о. голови Полтавської міськради Катерина Ямщикова.

За її словами, під патронатом Державної служби надзвичайних ситуацій працювали комунальні служби цілодобово.

— Загалом було задіяно 79 працівників та 15 одиниць техніки (екскаватор, вантажні автомобілі, вишки). У нічні зміни працювали 34 фахівці та 10 одиниць техніки, — пише Ямщикова.

Також команда із десяти людей займалася обстеженням житлових будинків та фіксацією пошкоджень.

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляли, що рятувальники розібрали та вивезли понад 2 тисячі тонн будівельного сміття, а пошуково-рятувальні роботи тривають і надалі з урахуванням безпекової складової.


Нагадаємо, вчора начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін під час брифінгу зазначив, що серед загиблих є тіла, які ще не ідентифіковані, а кількість зниклих безвісти поки не коментуютьРаніше Пронін повідомив, що 65 осіб мають важкі поранення, 146 — середньої тяжкості, а 87 — легкі.

Ракетний удар у Полтаві

Третього вересня, близько 9.10, російська армія вдарила ракетами по Полтаві. Як повідомили в Міноборони, Росія використала дві балістичні ракети

Частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку, багато людей опинились під завалами. За інформацією відомства, часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. На місці продовжують розбір завалів.

Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління. Пошкоджень зазнали 47 будинків, 277 громадян звернулися до медзакладів за допомогою, пише виконувачка обов’язків мера Полтави Катерина Ямщикова. Серед пошкоджених будинків — 23 приватних домоволодіння та 24 багатоквартирні будинки. 

За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).

Як повідомили джерела РБК-Україна, Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо недбалості військових за ч. 4 статті 425 ККУ. 

Від 4 серпня в області оголошена триденна жалоба.

Служба безпеки України розглядає кілька версій ракетного обстрілу Полтави російською армією, серед яких — можливе коригування удару місцевими жителями.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для NBC News розповів, що ракета до Інституту зв'язку у Полтаві летіла 3 хвилини. А більшість з тих, хто отримав поранення або загинув, спускались на той момент в укриття. 

Телефони для довідок щодо можливого місця знаходження на лікуванні постраждалих внаслідок трагедії у Полтаві:

  • 0505052959 гаряча лінія Департаменту охорони здоров’я;
  • телефони приймальних відділень
    0660814276; 0532607185; 0532512095; 0532609716; 0532565946.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ДСНС
Теги: Полтава ракетний удар ліквідація наслідків комунальники
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