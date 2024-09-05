Полтавські комунальники завершили розбір завалів зруйнованої будівлі Інституту зв'язку

Комунальні служби Полтави завершили розбір завалів на місці ракетного удару у Полтаві 3 вересня. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила в. о. голови Полтавської міськради Катерина Ямщикова.
За її словами, під патронатом Державної служби надзвичайних ситуацій працювали комунальні служби цілодобово.
Також команда із десяти людей займалася обстеженням житлових будинків та фіксацією пошкоджень.
Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляли, що рятувальники розібрали та вивезли понад 2 тисячі тонн будівельного сміття, а пошуково-рятувальні роботи тривають і надалі з урахуванням безпекової складової.
Нагадаємо, вчора начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін під час брифінгу зазначив, що серед загиблих є тіла, які ще не ідентифіковані, а кількість зниклих безвісти поки не коментують. Раніше Пронін повідомив, що 65 осіб мають важкі поранення, 146 — середньої тяжкості, а 87 — легкі.
Частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку, багато людей опинились під завалами. За інформацією відомства, часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. На місці продовжують розбір завалів.
Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління. Пошкоджень зазнали 47 будинків, 277 громадян звернулися до медзакладів за допомогою, пише виконувачка обов’язків мера Полтави Катерина Ямщикова. Серед пошкоджених будинків — 23 приватних домоволодіння та 24 багатоквартирні будинки.
За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).
Як повідомили джерела РБК-Україна, Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо недбалості військових за ч. 4 статті 425 ККУ.
Від 4 серпня в області оголошена триденна жалоба.
Служба безпеки України розглядає кілька версій ракетного обстрілу Полтави російською армією, серед яких — можливе коригування удару місцевими жителями.
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для NBC News розповів, що ракета до Інституту зв'язку у Полтаві летіла 3 хвилини. А більшість з тих, хто отримав поранення або загинув, спускались на той момент в укриття.
Телефони для довідок щодо можливого місця знаходження на лікуванні постраждалих внаслідок трагедії у Полтаві:
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