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Надзвичайні новини, Полтавщина

Кількість важкопоранених внаслідок ракетного удару по Полтаві зросла до 65 — Пронін (доповнюється)

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 233

Всім постраждалим буде надана кваліфікована допомога

Унаслідок ракетного удару по Полтаві 3 вересня, 65 людей визнані важкопораненими, 146 в середньому стані, 87 — в легкому. Про це 4 вересня під час брифінгу повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

За словами директора Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОВА Віктора Лисака, всім постраждалим буде надана кваліфікована допомога.

За словами керівника управління Державної служби надзвичайних ситуацій на Полтавщині Андрія Хижняка, вивезена майже 1 тис. тонн уламків, на 70% розібрали конструкції. Серед рятувальників постраждалих немає, 5 осіб можуть бути під завалами.

Раніше заступниця міського голови Полтави Леся Марталішвілі повідомляла, що у стаціонарах залишаються 185 постраждалих, з яких 23 перебувають у тяжкому стані, повідомила  під час брифінгу 4 вересня. Станом на 8.00 госпіталізували 277 осіб, з яких 81 отримують амбулаторне лікування. Серед постраждалих є дитина.

Ракетний удар у Полтаві

Учора, 3 вересня, близько 9.10 російська армія вдарила ракетами по Полтаві. Як повідомили в Міноборони, Росія використала дві балістичні ракети

Частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку, багато людей опинились під завалами. За інформацією відомства, часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. На місці продовжують розбір завалів.

Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління. Пошкоджень зазнали 47 будинків, 277 громадян звернулися до медзакладів за допомогою, пише виконувачка обов’язків мера Полтави Катерина Ямщикова. Серед пошкоджених будинків — 23 приватних домоволодіння та 24 багатоквартирні будинки. 

За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).

Як повідомили джерела РБК-Україна, Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо недбалості військових за ч. 4 статті 425 ККУ. 

Відсьогодні в області оголошена триденна жалоба.

На ракетну атаку росіян відреагував і президент США Джо Байден: він засудив цей «жахливий напад» та назвав його «обурливою спробою Путіна зламати волю вільного народу».

Телефони для довідок щодо можливого місця знаходження на лікуванні постраждалих внаслідок сьогоднішньої трагедії у Полтаві:

  • 0505052959 гаряча лінія Департаменту охорони здоров’я;
  • телефони приймальних відділень
    0660814276; 0532607185; 0532512095; 0532609716; 0532565946.
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Автор: Вероніка Білодід
Теги: наслідки атаки ракетний удар Полтава
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