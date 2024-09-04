У Telegram запустили чат-бот «Народний месник», куди можна повідомити про підозрілих осіб — Кіберполіція

У чат-бот можна передавати інформацію про підозрілих осіб, які можуть бути причетними до співпраці з окупаційними військами, шпигунства, колабораційної, диверсійної, розвідувальної, терористичної та іншої діяльності
Кіберполіція України створила чат-бот «Народний месник» в месенджері Telegram — @ukraine_avanger_bot.
Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Полтавській області.
Нагадаємо, що у червні Міноборони запустило чат-бот «Армія+» для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім’ям.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.