У Telegram запустили чат-бот «Народний месник», куди можна повідомити про підозрілих осіб — Кіберполіція

Сьогодні, 14:22 Переглядів: 37 Коментарів: 1

У чат-бот можна передавати інформацію про підозрілих осіб, які можуть бути причетними до співпраці з окупаційними військами, шпигунства, колабораційної, диверсійної, розвідувальної, терористичної та іншої діяльності

Кіберполіція України створила чат-бот «Народний месник» в месенджері Telegram — @ukraine_avanger_bot. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Полтавській області. — Сюди можна повідомити про підозрілих осіб, які можуть бути причетними до співпраці з окупаційними військами, шпигунства, колабораційної, диверсійної, розвідувальної, терористичної та іншої діяльності. Ворог підступний, тож будьте пильними та оперативно надавайте інформацію, яка допоможе запобігти злочинам та врятувати людські життя, — йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що у червні Міноборони запустило чат-бот «Армія+» для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім’ям.



Поділитись новиною



