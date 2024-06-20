Міноборони запустило чат-бот «Армія+» — як ним скористатися

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 64

В Україні створили консультант для надання підтримки військовозобовʼязаним, військовим та їхнім сім’ям

Міністерство оборони України запустило новий чат-бот — «Армія+». Його створили для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім’ям. Чат-бот доступний за посиланням і пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань.

Як скористатися:

Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти за посиланням та вибрати відповідну категорію запитань.

Серед них:

Грошове забезпечення.

Проходження військової служби.

Отримання статусу учасника бойових дій.

Проходження військово-лікарської комісії.

Допомога пораненим.

Реабілітація.

Протезування.

Санаторно-курортне лікування.

Житлові питання.

Право на освіту.

Речове забезпечення.

Пільги.

Бронювання.

Рекрутинг.

Також родини військовослужбовців можуть дізнатися про:

Грошове забезпечення у разі смерті військовослужбовця.

Дії у разі захоплення в полон.

Дії у разі зникнення безвісти.

Щоб отримати інформацію, потрібно активувати чат-бот, натиснувши «Старт» й обрати відповідну категорію запитань. Чат-бот доступний за посиланням тут.

— Не зволікайте, приєднуйтеся до чат-боту «Армія+» і отримуйте необхідну допомогу вже сьогодні, — йдеться у повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, 18 травня Міноборони України запустило мобільний застосунок «Резерв+», завдяки якому військовозобов’язані українці можуть оновити свої дані без відвідування ТЦК та СП.