Міноборони запустило чат-бот «Армія+» — як ним скористатися

В Україні створили консультант для надання підтримки військовозобовʼязаним, військовим та їхнім сім’ям
Міністерство оборони України запустило новий чат-бот — «Армія+». Його створили для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім’ям. Чат-бот доступний за посиланням і пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань.
Як скористатися:
Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти за посиланням та вибрати відповідну категорію запитань.
Серед них:
Також родини військовослужбовців можуть дізнатися про:
Щоб отримати інформацію, потрібно активувати чат-бот, натиснувши «Старт» й обрати відповідну категорію запитань. Чат-бот доступний за посиланням тут.
Нагадаємо, 18 травня Міноборони України запустило мобільний застосунок «Резерв+», завдяки якому військовозобов’язані українці можуть оновити свої дані без відвідування ТЦК та СП.
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