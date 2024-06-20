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У Києві з навчального центру втік озброєний військовослужбовець: може рухатися у напрямку Полтавщини

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 513

 

При собі чоловік має автомат та два магазини з набоями

Сьогодні, 20 червня, близько 10.05 під час підготовки до навчальних стрільб в Оболонському районі міста Києва із навчального центру втік рекрут Олег Семаков. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» стало відомо із власних джерел серед військовослужбовців.

За попередньою інформацією, імовірно, утікач може рухатися у напрямку Полтавської області.

При собі чоловік має автомат АКС-74У та два магазини з набоями.

Прикмети втікача: одягнений у штани мультикам, футболку зразка ЗСУ, чорну спортивну кофту, при собі має рюкзак мультикам. Зріст близько 190 см, вага 80 кг, волосся світле.

У Києві та області оголосили пошукову операцію. Громадян закликають дотримуватися правил особистої безпеки та усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування чоловіка, повідомляти до правоохоронних органів.

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Автор: Телеграф
Теги: військовий зброя втікач орієнтування
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