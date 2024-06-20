Відкрито гарячі лінії для реагування на протиправні дії представників ТЦК та СП й надання консультацій

У кожному обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки надають консультації цивільним, військовослужбовцям та членам їх сімей, у тому числі з питань соціальної підтримки
У Командуванні Сухопутних військ ЗСУ відкрита гаряча лінія для оперативного реагування на всі протиправні дії представників ТЦК та СП й надання консультацій.
Кому можуть вручити повістку до закінчення строку оновлення облікових даних — Полтавський ОТЦК
Про це повідомляється на офіційній сторінці Командування Сухопутних військ у Facebook.
Номер «гарячої лінії» — 0 800 301 937
На сторінці Командування Сухопутних військ надані телефони «гарячих ліній» усіх обласних ТЦК та СП.
Телефон Полтавського обласного ТЦК та СП — (053) 2562792.
Час роботи — 8.00 — 18.00
Щоб поповнити частини, які тримають оборону на фронті, працівники ТЦК вимушені виходити на вулиці
Нагадаємо, Кременчуцький РТЦК зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.
Він також пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.
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