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Відкрито гарячі лінії для реагування на протиправні дії представників ТЦК та СП й надання консультацій

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 171 Коментарів: 1

 

У кожному обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки надають консультації цивільним, військовослужбовцям та членам їх сімей, у тому числі з питань соціальної підтримки

У Командуванні Сухопутних військ ЗСУ відкрита гаряча лінія для оперативного реагування на всі протиправні дії представників ТЦК та СП й надання консультацій.

Кому можуть вручити повістку до закінчення строку оновлення облікових даних — Полтавський ОТЦК

Про це повідомляється на офіційній сторінці Командування Сухопутних військ у Facebook.

Номер «гарячої лінії» — 0 800 301 937

— Крім того, за рішенням Командувача Сухопутних військ окремі контактні номери діють також в областях. У кожному обласному ТЦК та СП за номерами телефонів також надають консультації цивільним, військовослужбовцям та членам їх сімей, у тому числі з питань соціальної підтримки, — зазначено в повідомленні.

На сторінці Командування Сухопутних військ надані телефони «гарячих ліній» усіх обласних ТЦК та СП.

Телефон Полтавського обласного ТЦК та СП — (053) 2562792.

Час роботи — 8.00 — 18.00

Щоб поповнити частини, які тримають оборону на фронті, працівники ТЦК вимушені виходити на вулиці

Нагадаємо, Кременчуцький РТЦК зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.

Він також пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП гаряча лінія скарги консультації
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Коментарі: 1

356
StarПёр:
Сьогодні, 22:06

По кременчуцькому тцк мрак повний. Там не гаряча лінія, там вже СБУ має працювати. 


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