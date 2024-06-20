Вища рада правосуддя погодила призначення судді на Кременчуччині

Вища рада правосуддя погодина призначення судді у Кременчуцькому районі. Інформація про це з’явилася 20 червня на порталі «Закон і бізнес».
Вища кваліфікаційна комісія суддів на підставі рекомендацій внесе Президентові України Володимиру Зеленському подання про призначення суддею Комсомольського міського суду Полтавської області Марини Малюк.
Разом з нею погодження на призначення суддями отримали ще 19 претендентів. Одному кандидату відмовили у внесенні подання, розгляд щого одного — відклали.
Загалом з початку року Вища рада правосуддя проголосувала за внесення подань Президентові про призначення на посади 349 суддів. З них 114 вже призначені на посади відповідними указами.
Нагадаємо, у травні до місцевих судів Полтавщини президент призначив 8 суддів.
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