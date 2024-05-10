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До місцевих судів Полтавщини президент призначив 8 суддів: прізвища

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 178

 

Укази про призначення оприлюднені на офіційному сайті Президента

Глава держави видав укази про призначення на посади суддів місцевих судів переможців конкурсів та суддів-«п’ятирічок». Загалом 114 прізвищ розподілені на 24 укази. Серед призначених є 8 суддів з Полтавщини. Відповідні укази оприлюднено на офіційному сайті Президента, інформує «Закон і Бізнес».

  • Оксану Гринь — на посаду судді Новосанжарського районного суду Полтавської області;


  • Галину Гуменюк — на посаду судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області;

  • Тетяну Лідовець — на посаду судді Хорольського районного суду Полтавської області;
  • Ілону Михайлову — на посаду судді Октябрського районного суду міста Полтави;
  • Миколу Пилипчука — на посаду судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області;
  • Лесю Рудалєву — на посаду судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області;
  • Стеллу Цибізову — на посаду судді Полтавського районного суду Полтавської області;
  • Ксенію Чуб — на посаду судді Диканського районного суду Полтавської області.

Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці суддя Автозаводського районного суду Наталія Вінтоняк припинила суддівську кар’єру за власним бажанням.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Судово-юридична газета
Теги: суд судді кадрові зміни
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