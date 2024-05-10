До місцевих судів Полтавщини президент призначив 8 суддів: прізвища

Глава держави видав укази про призначення на посади суддів місцевих судів переможців конкурсів та суддів-«п’ятирічок». Загалом 114 прізвищ розподілені на 24 укази. Серед призначених є 8 суддів з Полтавщини. Відповідні укази оприлюднено на офіційному сайті Президента, інформує «Закон і Бізнес».
Оксану Гринь — на посаду судді Новосанжарського районного суду Полтавської області;
Галину Гуменюк — на посаду судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області;
Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці суддя Автозаводського районного суду Наталія Вінтоняк припинила суддівську кар’єру за власним бажанням.
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