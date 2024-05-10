Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина

Джерела питної води у смартфоні: у ПОВА презентували мобільний застосунок з інтерактивною картою

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 152 Коментарів: 1

 

Щоправда, завантажити його собі можуть поки тільки користувачі Android

У Полтавській облвійськадміністрації розробили мобільний застосунок з інтерактивною картою джерел питної води. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник області Філіп Пронін.

Цей застосунок має полегшити пошук місць на Полтавщині, де у вільному доступі можна набрати воду. Можна буде дізнатися, де розташоване джерело та який у нього тип: колонка, колодязь, бювет, джерело. 

— Завдяки консолідації зусиль нам вдалося втілити цю ініціативу в життя. Дбаємо, аби люди були максимально поінформовані й могли швидко знайти джерело з питною водою, — пише Пронін.

Наразі застосунок поки що доступний для користувачів смартфонів на системі Android. Завантажити його можна за посиланням. Проте невдовзі розробники створять версію і для користувачів iOS. Також згодом його можна буде завантажити й на платформах Play Market та App Store.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, де у Кременчуці можна замовити питну воду.


0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: питна вода застосунок Полтавська область інтерактивна онлайн-карта
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

4 389
1
zzzzzz:
Сьогодні, 08:16

І як воно називається у плеймаркет?


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх