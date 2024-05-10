Джерела питної води у смартфоні: у ПОВА презентували мобільний застосунок з інтерактивною картою

У Полтавській облвійськадміністрації розробили мобільний застосунок з інтерактивною картою джерел питної води. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник області Філіп Пронін.
Цей застосунок має полегшити пошук місць на Полтавщині, де у вільному доступі можна набрати воду. Можна буде дізнатися, де розташоване джерело та який у нього тип: колонка, колодязь, бювет, джерело.
Наразі застосунок поки що доступний для користувачів смартфонів на системі Android. Завантажити його можна за посиланням. Проте невдовзі розробники створять версію і для користувачів iOS. Також згодом його можна буде завантажити й на платформах Play Market та App Store.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, де у Кременчуці можна замовити питну воду.
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