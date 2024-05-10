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Група «Прозорість і підзвітність» проаналізує договори Кременчука з ФОП Бєлкіною

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 309

Загалом Кременчук має 6 договорів з підприємицею на близько 700 тис. грн

Робоча група «Прозорість і підзвітність» проаналізує закупівлі комунальних підприємств Кременчуцької громади — вони стосуються ремонту зупинок громадського транспорту, благоустрою зеленої зони між житловими будинками й придбання матеріалів для проведення робіт. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму телеграм-каналі 9 травня. 

За його словами, загалом Кременчук має 6 договорів на близько 700 тис. грн. Усі — з однією фізичною особою-підприємцем Ганною Бєлкіною. 

— Податківці неодноразово звертали увагу на відсутність у ФОП найманих працівників і матеріально-технічної бази для виконання робіт. Водночас для проведення ремонту й благоустрою територій необхідно залучити людей, і це активна фізична праця, — йдеться у повідомленні. 

  

Крім того, аудитори звернули увагу, що комунальне підприємство громади має ресурси, техніку та працівників, «тому варто перевірити можливість виконання ним робіт самостійно, без додаткового залучення підрядників». 22 квітня на площі Перемоги біля приміщення міської ради робітники комунального підприємства «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» міняли бордюри. 

Мова йде про договори, що були укладені з ФОП Ганною Бєлкіною, відомою своєю участю у «бордюрних тендерах» на загальну суму понад 2,5 млн грн. Раніше податківці акцентували на відсутності у ФОП матеріально-технічної бази для виконання робіт, які передбачені договором, та офіційно найманих працівників.

«Кременчуцький Телеграф» виявив, що Бєлкіной вдалося виконати роботи (кінець березня — початок квітня), попри те, що фахівці заявляли про відсутність у підприємиці офіційно найманих працівників (станом на середину квітня, аналізуючи «бордюрні тендери»). 

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Автор: Телеграф
Теги: Прозорість і підзвітність
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