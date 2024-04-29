«Кремінь» та «Ягуар» зіграють в чемпіонаті Полтавської області

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З 11 травня стартує чемпіонат Полтавської області з футболу. Участь у змаганнях візьмуть дві футбольні команди з Кременчука: МФК «Кремінь» 2008 та «Ягуар». Кременчужани зіграють у групі «Б». «Кремінь» зіграє на стадіоні «Кремінь-Арена», а «Ягуар» планує проводити матчі на стадіонах «Нафтохімік» та «Вагонобудівник».

Склад групи Б:

«Локомотив» (Гребінка)

«Перемога» (Клепачі)

«Лубни»

«Ягуар» (Кременчук)

«Пирятин»

МФК «Кремінь»

«Сенча»

«Рокита»

Чемпіонат Полтавської області пройде у два етапи. 16 команд у попередньому етапі змагатимуться в одне коло, щоб розподілитися на Вищу та Першу ліги.

Перші чотири команди з кожної групи увійдуть у Вищу лігу. Інші 8 команд, які посіли з 5 по 8 місце у своїх групах — зіграють у Першій лізі. Далі у лігах змагання пройдуть за традиційною схемою — у два кола