«Кремінь» та «Ягуар» зіграють в чемпіонаті Полтавської області

З 11 травня стартує чемпіонат Полтавської області з футболу. Участь у змаганнях візьмуть дві футбольні команди з Кременчука: МФК «Кремінь» 2008 та «Ягуар». Кременчужани зіграють у групі «Б». «Кремінь» зіграє на стадіоні «Кремінь-Арена», а «Ягуар» планує проводити матчі на стадіонах «Нафтохімік» та «Вагонобудівник».
Чемпіонат Полтавської області пройде у два етапи. 16 команд у попередньому етапі змагатимуться в одне коло, щоб розподілитися на Вищу та Першу ліги.
Перші чотири команди з кожної групи увійдуть у Вищу лігу. Інші 8 команд, які посіли з 5 по 8 місце у своїх групах — зіграють у Першій лізі. Далі у лігах змагання пройдуть за традиційною схемою — у два кола
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