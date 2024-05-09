Верховна Рада впорядкувала застосування зброї працівниками служби безпеки «Укрпошти»

Вчора, 21:30 Переглядів: 164

Застосовувати зброю на «Укрпошті» зможуть для відбиття нападу на персонал та на об'єкти поштового зв'язку з метою збереження грошових коштів

Верховна Рада України сьогодні, 9 травня, ухвалила нову редакцію законопроєкту №8423 про застосування зброї працівниками «Укрпошти», якій був внесений ще 6 лютого 2023 року. Попередню редакцію законопроєкту заветував президент України.

Минулого року набрав чинності новий закон «Про поштовий зв'язок», який передбачає право носіння та використання зброї працівниками пошти, але не містить положень щодо її застосування.

У листопаді 2023 року Верховна Рада проголосувала за зміни до закону, запропонувавши визначити цей порядок Кабінету міністрів. Проте, законопроєкт був заветований за ознакою неконституційності.

- Застосування зброї одними особами неминуче призводить до обмеження прав і свобод інших осіб, зокрема права на життя і здоров'я, тому питання визначення порядку застосування та використання зброї має вирішуватися на законодавчому рівні, – йдеться в пропозиціях президента щодо недосконалості ухваленого нардепами документа.

Народні депутати погодилися з позицією президента і переписали законопроєкт, який сьогодні затвердили.

Він передбачає, що працівники служби безпеки «Укрпошти» можуть застосовувати зброю у двох випадках:

для відбиття нападу на персонал пошти у випадку загрози їхньому життю чи здоров'ю;

для відбиття нападу на об'єкти поштового зв'язку з метою збереження грошових коштів.

Застосовувати зброю можна тільки після попередження, але є два винятки: збройний напад (або раптовий напад з застосуванням автомобілів чи інших небезпечних засобів) та спроба заволодіти вогнепальною зброєю.

Не можна застосовувати зброю проти вагітних жінок, дітей, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості (якщо тільки вони не нападають і не загрожують життю і здоров’ю людей).

Працівник підрозділу поштової безпеки може взяти до рук вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обставинах, що склалися, можуть виникнути підстави для її застосування. Але застосовувати її можна тільки для такого ступеня шкоди, який є необхідним та достатнім для припинення нападу.

У разі поранення нападника працівник має надати йому домедичну допомогу, викликати лікарів та негайно повідомити в поліцію.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. У Кабміну буде 3 місяці на розробку необхідних підзаконних актів.

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