Кабмін врегулював використання добровольцями тероборони стрілецької зброї

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При перенесенні чи перевезенні зброї для виконання завдань тероборони вона може бути зарядженою та без чохла

Урядом України унормовано порядок застосування членами добровольчих формувань територіальних громад стрілецької зброї, інших видів озброєння під час виконання завдань територіальної оборони.

Вчора, 5 квітня, на засіданні Уряду України прийнято постанову про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1448 «Про затвердження Порядку застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань територіальної оборони» та Порядку, затвердженого згаданою постановою, якою унормовано порядок застосування членами добровольчих формувань територіальних громад стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них під час виконання завдань територіальної оборони.

У постанові зазначається, що стрілецька зброя – вогнепальна, пневматична ствольна зброя для стрільби кулями або іншими видами набоїв.

Інші види озброєння – артилерійське озброєння, ракетні системи (комплекси), керовані (некеровані) ракети та їх складові частини, комплекси (установки) для їх запуску та складові частини до них, засоби управління зброєю (вогнем), системи дистанційного керування ракетами, обладнання для транспортування та обслуговування ракет, гранатомети, вогнемети, міни, гранати.

При перенесенні чи перевезенні особиста мисливська зброя, стрілецька зброя, інші види озброєння членів добровольчих формувань можуть перебувати у зарядженому стані та поза спеціальним чохлом, кейсом, футляром, але виключно при виконанні ними завдань територіальної оборони.

При цьому перенесення або перевезення зброї, озброєння та боєприпасів до них здійснюється за дозволом командира добровольчого формування.

Видання акту обумовлено необхідністю приведення актів Уряду України у відповідність до вимог Закону України від 27 січня 2022 року № 2024-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву».

Це рішення Уряду сприятиме виконанню членами добровольчих формувань територіальних громад завдань по захисту суверенітету і територіальної цілісності України, а також забезпечить правове врегулювання порядку застосування членами добровольчих формувань територіальних громад стрілецької зброї, інших видів озброєння та боєприпасів до них під час виконання завдань територіальної оборони.

Постанова набирає чинності з дня опублікування, а застосовується з 24 лютого.