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Одним рашистом менше: Жириновський таки помер - спікер Держдуми це підтвердив

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 626

 

Повідомлення про смерть одіозного російського політика, який ненавидів Україну, вже двічі з'являлися у ЗМІ

Лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський помер після тяжкої та тривалої хвороби. Про це у своєму телеграм-каналі 6 квітня повідомив голова Держдуми рф В'ячеслав Володін.
Про смерть Жириновського він оголосив також під час засідання у Держдумі. Після цього почалася хвилина мовчання. У фракції ЛДПР підтвердили інформацію та уточнили, що це «удар для всієї Росії, для армії його прихильників».
Це вже не перше повідомлення про смерть Жириновського за останні тижні. Вперше про це повідомляли російські ЗМІ ще 25 березня. Однак тоді саме Володін спростував ці заяви. Він заявив, що лідер ЛДПР перебуває у тяжкому стані та побажав Жириновському одужання.
9 лютого російські ЗМІ повідомили, що політика госпіталізували з «Омікроном» – він був у критичному стані. 10 лютого було повідомлення, що Жириновський перестав впізнавати оточуючих.
Варто нагадати, що депутат Держдуми росії, лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський пропонував напасти на Україну в ніч із 31 грудня на 1 січня. Він обіцяв надати 10 млн рублів тому, хто повісить над Києвом російський прапор.
Володимир Жириновський з 2014 року активно підтримував окупацію Криму та Донбасу, а також допомагав бойовикам «ЛДНР», передаючи їм гроші та автомобільну техніку.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна Росія помер ворог
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