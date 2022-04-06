УВАГА! ПОВІТРЯНА ТРИВОГА! (ВІДБІЙ)

6.04.2022, 14:08 Переглядів: 1 834

ВСІ В УКРИТТЯ! Можна виходити з укриття!

Можна виходити з укриття!

Всім спуститись в укриття!

Існує велика вірогідність нанесення ракетного удару по місту Кременчуку та Кременчуцькому району!

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