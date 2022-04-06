Стало відомо, яку депутатську групу у Кременчуцькій райраді створять депутати ОПЗЖ

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 687

Депутати, які вийшли з фракції ОПЗЖ створили депутатську групу "Єдність" у Кременчуцькій районній раді. Про це на ранковому брифінгу журналістам повідомив голова Кременчуцької райради Дмитро Колотієвський. За його словами головою групи буде Олег Шаповал.

Нагадаємо, що у Полтавській обласній раді, а також Кременчуцькій міській раді депутати "Опозиційної платформи - за життя" вийшли з фракцій після того, як Рада національної безпеки прийняла рішення призупинити будь-яку діяльність на території України низки партій, які мають зв’язки з країною-агресором.