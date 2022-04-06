Як правильно висадити «бджолиний десант» - поради від Кременчуцької районної військової адміністрації

Кременчуцька районна військова адміністрація погодила правила виїзду пасічників. Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Пасічники мають написати заяву до територіальної громади про виїзд з пасіками за межи міста та населених пунктів.
Пасічники мають стояти на обліку із відповідними документами. Перед тим як подаєте заяву - вказуєте маршрут пересування, дані автомобіля, водія та пасічника, а також чергувальників на місці встановлення вуликів.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер