Як правильно висадити «бджолиний десант» - поради від Кременчуцької районної військової адміністрації

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 122

Кременчуцька районна військова адміністрація погодила правила виїзду пасічників. Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Пасічники мають написати заяву до територіальної громади про виїзд з пасіками за межи міста та населених пунктів.

- Необхідно звернутися з листом до територіальної громади, на території якої знаходитеся. Вони повідомляють органи нацполіції і ми допомагаємо вивезти пасіку де ви хочете, але із врахуванням певних обмежень, - зауважив Олег Лєднік.

Пасічники мають стояти на обліку із відповідними документами. Перед тим як подаєте заяву - вказуєте маршрут пересування, дані автомобіля, водія та пасічника, а також чергувальників на місці встановлення вуликів.