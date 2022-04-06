У Кременчуці та районі продовжують підпалювати суху траву

Навіть у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів закликають не спалювати траву й запропонували альтернативу
У Кременчуцькому районі продовжують додавати роботи рятувальникам й спалюють сухостій. Так, за минуло добу було зафіксовано три підпали сухої трави.
Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів нагадують, що спалювати сухостій небезпечно – пожежі можуть вийти з-під контролю, а продукти горіння є шкідливими для здоров'я. Тому у Міністерстві запропонували корисну альтернативу – спалювати окупантів. З цією пропозицією звернувся виконувач обов'язків міністра Руслан Стрілець: "Хочете щось попалити – паліть окупантів!"
Чиновник додав, що паління трави є не лише протизаконним та шкідливим для довкілля, але й додає роботи героям-рятувальникам ДСНС.
У Міндовкіллі нагадали, що за випалювання сухостою передбачена відповідальність. Для громадян – штраф від 340 до 1360 гривень, для посадових осіб – від 850 до 1700 гривень.
Для тих хто ще сумнівається, є 7 причин, чому не варто спалювати листя:
1 тонна тліючого листя прирівнюється до 30 кг чадного газу;
до складу диму від спаленого листя входить: пил, оксиди азоту (NO), важкі метали, канцерогенні сполуки бенз(а)піренів та чадний газ (СО);
за спалення листя, трави та побутового сміття передбачений штраф. Кожен хто спалює листя – порушує конституційні права всіх українців на безпечне для життя і здоров‘я довкілля;
через дим у повітрі можуть виникнути подразнення очей або носової порожнини, труднощі з диханням, кашель та головний біль;
забруднене повітря провокує хвороби серцево-судинної системи;
зросла кількість хворих на алергію від виділення токсичних речовин, що містяться в димі від вогнищ;
викиди у повітря, які утворюються під час спалення опалого листя, у 350 разів шкідливіші за куріння сигарети.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер