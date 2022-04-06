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Кременчук, Полтавщина

У Кременчуці та районі продовжують підпалювати суху траву

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 153

 Навіть у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів закликають не спалювати траву й запропонували альтернативу

У Кременчуцькому районі продовжують додавати роботи рятувальникам й спалюють сухостій. Так, за минуло добу було зафіксовано три підпали сухої трави.

- За останню добу було зафіксовано три пожежі у Глобиному, Кременчуці та Семенівці. Це були підпали сухої трави. Вкотре звертаюся до всіх громадян. Будьте пильними та обачними. Не робіть того, що шкодить всім нам. - розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік. - Також за останню добу було зафіксовано два випадки водіння автомобіля у нетверезому стані. Одного порушника зловили на Козельщині, інший у Глобиному.

Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів нагадують, що спалювати сухостій небезпечно – пожежі можуть вийти з-під контролю, а продукти горіння є шкідливими для здоров'я. Тому у Міністерстві запропонували корисну альтернативу – спалювати окупантів. З цією пропозицією звернувся виконувач обов'язків міністра Руслан Стрілець: "Хочете щось попалити – паліть окупантів!"

Чиновник додав, що паління трави є не лише протизаконним та шкідливим для довкілля, але й додає роботи героям-рятувальникам ДСНС.

- Замість того, щоб рятувати людські життя, розміновувати території та розбирати завали після бомбардувань, рятувальники змушені ліквідовувати підпали сухостою, – пояснив Руслан Стрілець.

У Міндовкіллі нагадали, що за випалювання сухостою передбачена відповідальність. Для громадян – штраф від 340 до 1360 гривень, для посадових осіб – від 850 до 1700 гривень.

Для тих хто ще сумнівається, є 7 причин, чому не варто спалювати листя:

  • 1 тонна тліючого листя прирівнюється до 30 кг чадного газу;


  • до складу диму від спаленого листя входить: пил, оксиди азоту (NO), важкі метали, канцерогенні сполуки бенз(а)піренів та чадний газ (СО);


  • за спалення листя, трави та побутового сміття передбачений штраф. Кожен хто спалює листя – порушує конституційні права всіх українців на безпечне для життя і здоров‘я довкілля;


  • через дим у повітрі можуть виникнути подразнення очей або носової порожнини, труднощі з диханням, кашель та головний біль;


  • забруднене повітря провокує хвороби серцево-судинної системи;


  • зросла кількість хворих на алергію від виділення токсичних речовин, що містяться в димі від вогнищ;


  • викиди у повітря, які утворюються під час спалення опалого листя, у 350 разів шкідливіші за куріння сигарети.

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Автор: Альона Душенко
Теги: пожежа трава
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