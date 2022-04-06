Рашисти спалюють тіла загиблих жителів Маріуполя у мобільних крематоріях

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Окупанти зробили висновки з резонансного викриття їх звірств на Київщини та знищують докази своїх воєнних злочинів

Російські окупанти завезли в Маріуполь мобільні крематорії та спалюють тіла вбитих жителів міста, щоб знищити докази своїх воєнних злочинів. Орки зробили висновки з резонансного викриття їх злочинів у Бучі та інших містах Київщини.

Про це повідомляє Маріупольска міська рада.

- Вбивці замітають сліди. В Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво рф наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі. Тиждень тому обережні оцінки вказували на 5 тисяч загиблих. Але з огляду на розміри міста, катастрофічні руйнування, тривалість блокади та жорсткий спротив, жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців. Саме тому росія не поспішає давати зелене світло місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку та повної евакуації Маріуполя. Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупантів намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити, - йдеться в повідомленні.

За словами міського голови Маріуполя Вадим Бойченка, всю брудну роботу по спалюванню тіл загиблих виконують колаборанти з «днр».

- Всю брудну роботу росіяни залишили для колаборантів. Очевидці повідомляють, що рашисти залучили до спеціальних бригад зачистки місцевих та терористів «днр». Вони збирають та спалюють тіла замордованих та вбитих в результаті російського вторгнення жителів Маріуполя. Координує роботу цих груп беспосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко. Багато років він з поплічниками неодноразово намагався захопити владу, але врешті-решт йому вдалося стати хіба що директором маріупольского крематорію, - заявив міський голова.

На думку пресслужби міської ради Маріуполя, саме спалюванням тіл загиблих у крематоріях пояснюється затримка з допуском рятувальників Туреччини до вивозу тіл та поранених, про що є попередня домовленність.

- Саме тому Росія не поспішає давати зелене світло місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку та повної евакуації Маріуполя. Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупантів намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити, - пояснюють у пресслужбі.

Злочини російських окупантів в Маріуполі порівнюють з діями гітлерівських нацистів у концтаборах за часів Другої світової війни.

- Масштабу трагедії в Маріуполі світ не бачив від часів існування концтаборів нацистів. Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті. Нажаль, моторошна аналогія отримує все більше підтверджень. Це вже не Чечня чи Алеппо. Це новий Освенцим та Майданек. Світ має допомогти покарати путінських нелюдів, – сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.